사진=채널A

1986년생 최진혁이 드라마를 통해 슈트핏을 자랑한다. 그는 2021년 감염병 예방법 위반 혐의로 벌금형을 받았다고 알려졌다.2026년 1월 17일(토) 첫 방송하는 채널A 새 토·일 드라마 '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 한다. 특히 연애와 결혼의 순서를 발칵 뒤집는 설정을 중심으로 하룻밤 일탈에서 시작된 로맨스가 유쾌하게 펼쳐질 예정으로 관심이 쏠린다.최진혁은 극 중 태한주류 사장 강두준 역을 맡았다. 강두준은 모든 것이 완벽한 재벌 2세. 하지만 세상 전부나 다름없던 형이 자신 때문에 죽었다는 죄책감 때문에 형이 살고자 했던 남은 인생을 대신 살기로 결심하고 결혼도 포기했다. 그런 그가 반짝반짝한 눈빛으로 자신의 꿈을 이야기하는 장희원(오연서 분)을 만나면서 감정의 혼란을 마주하게 된다.'아기가 생겼어요' 측은 17일(수), '완벽의 인간화'를 연상시키는 최진혁의 캐릭터 컷을 공개했다. 공개된 스틸 속 최진혁은 완벽한 슈트 차림으로 재벌 2세 강두준을 그려내 관심을 끈다. 강두준은 본격적인 회의에 앞서 자료를 세심히 살피며 태한주류 사장의 강렬한 카리스마와 위엄있는 포스를 발산하고 있다. 특히 회의에 집중한 모습에서 빈틈없는 외모만큼, 일 처리마저 깔끔한 프로의 향기가 느껴진다. 그중에서도 보는 이의 시선을 사로잡는 것은 최진혁의 태평양같이 넓은 어깨로 절로 안기고 싶을 만큼 어른 남자의 매력을 폴폴 풍긴다.최진혁은 숱한 작품을 통해 변주와 변신을 꾀했던 만큼 '아기가 생겼어요'를 통해 선보일 강두준 캐릭터에 대한 기대감이 치솟는다. 또한 트라우마로 결혼과 담을 쌓았던 강두준이 장희원과 제대로 된 사랑을 꿈꾸게 되는 과정이 어떻게 그려질지 궁금증을 불러일으킨다.제작진은 "강두준 캐릭터를 통해 시청자가 열광하는 최진혁의 어른 남자 매력은 물론 새로운 얼굴까지 만날 수 있을 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'아기가 생겼어요'는 2026년 1월 17일(토) 밤 10시 30분 첫 방송 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr