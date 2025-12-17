/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획3’

유튜버 곽튜브가 말실수에 당황한다.‘전현무계획3’(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 10회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 ‘먹친구’ 로이킴과 함께 세종시 직장인들의 ‘찐’ 맛집 리스트를 찾아 나서는 먹트립을 펼친다.이날 세종시에 뜬 전현무는 “첫 끼는 시청자가 제보한 순대국밥 맛집”이라며 ‘시청자계획’을 선포한다. 곧바로 두 사람은 사계절 내내 줄이 이어지는 해당 맛집으로 이동해 섭외에 바로 성공한다. 이때 사장님은 “아침 9시 전부터 줄을 서고, 하루 500인분이 팔린다”고 설명한다. 대박 맛집의 기운을 감지한 두 사람은 이 집만의 ‘킥’인 ‘파 양념장’을 더한 순대국밥을 맛보더니 “생각지도 못한 조합”이라며 감탄한다.뜨끈하게 첫 끼를 마친 뒤, 전현무는 “오늘의 ‘먹친구’는 서바이벌 출신의 감미로운 보컬”이라고 힌트를 준다. 이에 곽튜브는 “존박! 너무 쉽게 맞혔나?”라며 자신만만해한다. 같은 시각, 로이킴은 “너! 몇 끼야! 난 오늘 첫 끼야!”라며 자신의 ‘밈’을 소환해 ‘혼자 놀기’의 진수를 보여줘 폭소를 자아낸다. 나아가 벤치에 요염하게 드러누운 채 전현무-곽튜브를 맞이한다.하지만 눈을 가리고 있던 곽튜브는 “존박씨, 반갑습니다”라고 인사하고, 로이킴은 “저도 빠니보틀 팬”이라며 상처 받은 영혼 모드를 가동한다. 당황한 곽튜브는 “제 아내가 가장 좋아하는 가수”라고 수습하지만, 전현무는 “넌 안 (로이킴) 안 좋아하고?”라고 즉각 받아쳐 대환장 파티를 완성한다. 이어 곽튜브가 ‘봄봄봄’을 부르며 분위기 반전을 노리자, 로이킴은 “제 노래는 그것만 알면 존박 형을 더 좋아하는 것”이라고 쐐기를 박았다.19일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S ‘전현무계획3’ 10회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr