오마이걸 유아, 이수혁 소속사로 이적한 이유 밝혔다…"데뷔 초부터 소녀시대가 롤모델" [인터뷰①]

유아가 이렇게 말했다. 최근 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 유아를 만나 인터뷰했다. 2015년 그룹 오마이걸로 데뷔한 유아는 1995년생으로, 지난해 처음으로 30대의 시작을 맞았다.인형 같은 비주얼과 독보적인 음색, 유려한 춤 선을 바탕으로 오마이걸의 정체성을 대표해온 그는 2025년 배우 전향이라는 새로운 선택을 알리며 또 한 번 주목받았다. 그룹의 센터로서, 또 솔로 가수로서도 뚜렷한 존재감을 보여온 만큼 '천생 아이돌'이라는 수식어가 자연스럽게 따라붙었다. 그런 그가 배우의 길을 택했다는 소식은 팬들에게도 적잖은 반전으로 다가왔다.지난해 6월, 배우 전문 기획사 사람엔터테인먼트(이하 사람엔터)와 전속 계약을 체결했다는 소식이 전해지며 관심은 더욱 커졌다. 사람엔터에는 이수혁, 이연희, 소녀시대 수영, 공명, 박규영 등 다수의 배우가 소속돼 있으며, 유아의 선택 배경에도 이목이 쏠렸다.가수에서 배우로의 전향, 그리고 수많은 배우 소속사 가운데 사람엔터를 택했다는 점 모두 팬들에겐 예상 밖의 결정이었다. 그에게 사람엔터는 어떤 회사였을까."이적을 고민하던 시기에 여러 회사를 추천받았어요. 그중에 사람엔터도 있었고요. 이소영 대표님과 직접 만나 얘기를 나눈 뒤, '이 회사로 가야겠다'는 확신이 들었습니다. 대표님이 굉장히 따뜻하고 정이 많으신 분이시거든요."유아는 회사 선택의 기준을 '사람'으로 꼽았다. 그는 "일로 잘 맞는 것도 물론 중요하지만, 결국 사람과 사람이 함께하는 일인 만큼 좋은 사람과 일하는 걸 우선순위에 둔다. 정이 오가는 환경을 굉장히 중요시한다"고 설명했다.유아는 "수영 선배님이 가수와 배우 활동을 활발하게 병행하시는 모습을 보면서, 이 회사라면 오마이걸로서 팬분들과 소통을 이어가며 팀 활동도 유지할 수 있겠다고 여겼다"고 말했다. 말끝에는 기대와 설렘이 자연스럽게 묻어났다. 수영과 개인적인 친분이 있느냐는 질문에는 고개를 저었다. 대신 오래된 존경의 마음을 꺼냈다."소녀시대 선배님들은 10년 전 오마이걸이 데뷔 때부터 늘 롤모델이셨어요. 무대는 물론 예능, 연습 과정까지 정말 많이 보고 배우면서 자랐습니다."유아는 "수영 선배님과 같은 회사에 있다는 것 자체가 너무 좋다"며 미소 지었다. 이어 "최근에 '세계의 주인' 감독님을 응원하는 행사에 초대받아 갔는데, 그 자리에 수영 선배님도 계셨다. 그때 이런저런 이야기를 나누며 따뜻한 응원을 많이 해주셨다. 이렇게 좋은 선배님과 한솥밥을 먹게 된 사실 만으로 큰 힘이 된다"고 덧붙였다.배우 기획사에 새 둥지를 틀었지만, 가수로서의 정체성을 내려놓을 생각은 없다고 분명히 했다. 유아는 "수영 선배님이 소녀시대 멤버로서의 음악 활동, 배우로서의 작품 활동, 그리고 팬분들과의 소통까지 세 마리 토끼를 모두 잡으시는 모습을 보고 있다. 정말 존경스럽다"며 "나도 선배님을 보면서 많이 배우고, 그렇게 해나가고 싶다"고 눈빛을 반짝였다.그는 "지금까지는 가수 활동에만 집중해왔는데, 배우 활동을 병행하게 되면 하나였던 에너지가 둘로 나뉘는 느낌이 들 수 있을 것 같다"고 조심스럽게 말했다. 이어 "팬분들께 실망하게 하지 않기 위해 최대한 자주 소통하려고 노력할 것"이라고 다짐했다."연차가 쌓일수록 팬분들의 소중함을 더 크게 느끼게 됩니다. 배우 전향 이후 혹시라도 소홀해졌다는 인상을 드리지 않기 위해, 더 열심히 소통하고 있습니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr