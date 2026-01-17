사진=맨오브크리에이션

강태오가 이렇게 말했다. 지난달 강남구의 한 카페에서 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달') 종영 인터뷰를 진행했다. 2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔한 그는 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 2019년 '조선로코 녹두전'에서 차율무 역을 맡아 사극에서 존재감을 자랑했고, 2022년엔 '이상한 변호사 우영우'의 박은빈 상대역으로 발탁돼 역대급 인기를 경신했다. 당시 그는 "섭섭한데요"라는 명대사를 남기면서 '섭섭남'이라는 수식어로 크게 사랑받았다데뷔 이래 가장 뜨겁게 주목받던 시점, 강태오는 병역 의무로 잠시 연예 활동의 공백기를 가졌다. 이후 3년 만에 로맨틱 코미디 '감자 연구소'로 복귀하며 공개 전부터 화제를 모았다. 그러나 연출을 두고 호불호가 갈리면서 작품은 1%대 시청률에 머문 채 지난해 4월 초 씁쓸히 종영했다. 2025년 상반기 성적은 다소 아쉬움을 남겼지만, 하반기에는 그가 6년 전 진가를 인정받았던 사극 장르로 다시 대중 앞에 섰다.지난해 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 연이어 1~2%대 시청률 부진을 겪었다. 그런 가운데 강태오 주연의 '이강달'은 2025년 마지막 MBC 금토 드라마였다. 강태오가 3년 만에 배우로 복귀한 해이자, MBC 드라마가 전반적인 침체를 겪던 시기의 최후의 작품이었던 만큼 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 결국 그는 또 한 번 사극을 통해 배우로서 진가를 입증했다.'이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌며 펼쳐지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다. 강태오는 극 중 겉으로는 까칠하고 제멋대로 보이지만, 사랑했던 빈궁(김세정 분)을 잃은 깊은 상처를 품은 왕실의 후계자 세자 이강 역을 맡았다.강태오는 2012년 데뷔 후 지금까지 한 번도 구설에 휘말리지 않고 착실히 연기자로서 활약을 펼치고 있다. 그는 "작품 찍을 때 말고는 집 밖에 잘 안 나간다. 인간관계가 좁다. 고등학교 동창들, 사회에서 일하다가 만난 몇몇 지인들 정도가 전부다. 만나는 사람들만 가끔 본다"고 말했다. 이어 "술을 즐기지 않다 보니 어느 순간부터는 날 부르지 않는 것도 있다"고 말하며 미소 지었다."혼자 조용히 시간 보내는 법을 일찍부터 알았어요. 자연스럽게 아웃사이더가 되지 않았나 라는 생각이 드네요(웃음)."강태오는 낯을 많이 가리고 자신을 아웃사이더라고 칭했지만, 인터뷰에서 마주한 그는 먼저 식사는 했는지 안부를 건네는 등 친근한 인사로 취재진을 맞았다. 질문 하나하나에 차분히 성심성의껏 답하며 외향적인 면모를 보여주기도 했다. 13년간 커리어를 차근히 잘 쌓고 있다는 취재진의 말에 강태오는 "아직 멀었다. 앞으로 가야 할 길이 너무 멀다. 어떤 직업이든 사람으로서 해야 하는 걸 지켜가면서 할 뿐이다. 크게 의식한 적 없이 당연히 해야 할 거를 하고 있다"고 말했다.강태오는 6년 전 한 매체 인터뷰에서 방 탈출 고수라고 밝혔다. 전역 후 여전히 방 탈출을 즐기냐는 물음에 "최근에도 세정 씨를 비롯해 '이강달' 배우들과 함께하고 왔다. 세돌(한상조 분) 형의 연극을 보러 다 같이 대학로에서 만난 적이 있다. 연극 시작 전까지 시간이 떠서 방 탈출을 신나게 하고 연극을 봤다"고 일화를 풀었다."방 탈출을 엄청 오랜만에 한 거였는데 많이 어려워졌더라고요(웃음). '런 온' 식구들하고도 최근에 만났는데, 수영 누나가 방 탈출하러 가야 하지 않냐고 얘기하기도 했어요. '런 온' 했을 때 특히 방 탈출과 관련된 추억을 많이 쌓았거든요."혼자 시간을 보내는 법을 터득했다는 강태오. 그에게 집에서 주로 무엇을 하냐고 묻자 "뉴스와 유튜브를 보고 가끔은 친구들하고 게임을 한다"고 답했다. 그러다가 "재미없게 산다"고 덧붙였다. 그는 최근 영화 '데몰리션'을 흥미롭게 봤다고 말한 뒤 "'기묘한 이야기'를 엄청나게 좋아하는데, 최근에 새 시즌이 나왔다. 마지막 파트가 나오면 한꺼번에 보려고 기다리고 있다"고 취향을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr