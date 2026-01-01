사진=맨오브크리에이션

사진=맨오브크리에이션

사진=맨오브크리에이션

사진=맨오브크리에이션

사진=맨오브크리에이션

최근 강남구의 한 카페에서 만난 강태오가 '이강에는 달이 흐른다'(이하 이강달') 종영 인터뷰에서 이렇게 말했다. 2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔한 그는 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 2019년 '조선로코 녹두전'에서 차율무 역을 맡아 사극에서 존재감을 자랑했고, 2022년엔 '이상한 변호사 우영우'의 박은빈 상대역으로 발탁돼 역대급 인기를 경신했다. 당시 그는 "섭섭한데요"라는 명대사를 남기면서 '섭섭남'이라는 수식어로 사랑받았다.데뷔 이래 가장 뜨겁게 주목받던 시점, 강태오는 병역 의무로 잠시 연예 활동의 공백기를 가졌다. 이후 3년 만에 로맨틱 코미디 '감자 연구소'로 복귀했다. 그러나 연출을 두고 호불호가 갈리면서 작품은 1%대 시청률에 머문 채 4월 초 씁쓸히 종영했다. 상반기 성적은 다소 아쉬움을 남겼지만, 하반기에는 6년 만에 도전한 사극 장르 '이강달'로 존재감을 뽐냈다.지난해 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 연이어 1~2%대 시청률 부진을 겪었다. 강태오 주연의 '이강달'은 2025년 마지막 MBC 금토 드라마였다. 강태오가 오랜만에 배우로 복귀한 해이자, MBC 드라마가 전반적인 침체를 겪던 시기의 마지막 작품이었던 만큼 관심이 쏠렸다.'이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌며 펼쳐지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다. 강태오는 극 중 겉으로는 까칠하고 제멋대로 보이지만, 사랑했던 빈궁(김세정 분)을 잃은 깊은 상처를 품은 왕실의 후계자 세자 이강 역을 맡았다.앞서 '감자연구소' 종영 시기엔 강태오가 '이강달'을 촬영 중이었던 탓에 인터뷰를 하지 못했다. 이번 '이강달' 인터뷰에서 이전 작품에 대한 소회도 함께 묻자 그는 "선빈 씨를 비롯해 너무 좋은 배우분들과 감독님을 만나서 여러 가지를 배웠다. 연구해야 할 게 많아서 힘들기도 했다. 1차원적으로 대사량이 무척 많아서 육체적으로 지치고 스트레스를 받았는데, 나중엔 다 뼈와 살이 됐다"고 말했다."'감자연구소' 때 고생한 게 있어서 '이강달' 촬영을 더 수월하게 할 수 있었어요. 시청률에 크게 연연하지 않아요. 작품을 연구하고 임하는 데 있어서 어떤 걸 배울 수 있을지, 제가 얼마나 노력하는지가 가장 중요하다고 생각합니다."강태오는 "요즘 OTT가 잘 돼 있는 만큼 본방송을 보지 않는 대중이 많다고 생각한다"고 했다. 그는 "'이강달'을 통해 날 알게 되신 분들이 관심을 갖고 '또 어떤 작품을 찍었을까?' 찾아보다가 '감자연구소'도 보게 되는 경우가 있을 거라 여긴다. 방송 당시 시청률이나 화제성이 낮다고 한들, 나중에 나라는 배우에 관심을 가졌을 때 누군가에게는 빛을 발하는 작품이 되지 않겠느냐는 생각이 든다"고 얘기했다.아쉬움이 아예 없었던 건 아니다. 강태오는 "굉장히 춥거나 더운 날 100명 가까운 수많은 스태프분이 한마음으로 밤새가며 촬영했는데, 반응이 별로 없으면 속상한 마음이 든다"고 털어놨다. 그는 "다 같이 고생해서 노력한 만큼, 많은 분이 봐주시고 결과가 좋으면 더욱 보람차다. 그러나 어쩔 수 없는 부분에 연연해하지 않는다. 주어지는 작품마다 열심히 해서 당장 그 작품을 못 보시더라도 나중에 나를 아신 후 필모그래피를 돌아봤을 때 '이런 작품도 있네?', '이런 모습이 있네?'라는 다양한 인상을 남기는 게 훨씬 중요하다"고 강조했다."작품이 끝나고 나면 늘 아쉬움이 남아요. 그 감정을 부정에서 그치는 게 아니라 다음 작품에 채워 넣으려고 노력하죠. 연기는 예술이잖아요. 절댓값이 정해져 있지 않아요. 보시는 분들 취향이 다양하니까 모든 분을 납득시킬 수 없어요. 이해하면서도 한편으로는 갈구하기도 하죠. 제가 할 수 있는 최선을 다해서 작품 활동을 하는 게 우선입니다."끝으로 강태오는 "인복이 좋다. 대외적으로 예의상 하는 말이 아니다"라고 밝혔다. 그는 "올해 만난 선빈 씨, 세정 씨 모두 너무 훌륭했다. 전역하고 오랜만에 작품 활동을 하는 거라 걱정이 컸는데, 상대 배우들 덕분에 금방 연기 활동에 익숙해졌고 행복한 추억을 쌓을 수 있었다"며 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr