윤지성, 알고보니 대학원과 워너원 병행했다…"군대 미루려고 입학했다는 말 억울해" [인터뷰①]

사진=빌리언스

윤지성이 한 말이다. 최근 서울 용산구 한남동의 한 카페에서 워너원 리더 출신이자 배우로 활동 중인 윤지성을 만나 인터뷰했다. 그는 2017년 방송된 '프로듀스 101 시즌2'(이하 '프듀')에 출연하며 등장과 동시에 특유의 재치 있는 화법으로 대중의 시선을 사로잡았다. 1991년생으로 당시 나이 27세였던 윤지성은 긴 연습생 생활 끝에 대중 앞에 섰고, 또래 참가자들보다 상대적으로 연장자였다.윤지성은 위축되지 않고 주어진 환경에서 최선을 다했고, 연습생들 사이에서도 자연스럽게 친근한 이미지를 쌓아갔다. 유쾌함을 바탕으로 한 캐릭터는 시청자들의 호응으로 이어졌고, 독보적인 존재감을 형성하며 탄탄한 팬덤을 구축했다. 결국 윤지성은 최종 8위로 데뷔에 성공했고, 11명 다인원으로 구성된 워너원의 리더로 팀을 이끌었다.초반엔 밝고 입담 좋은 이미지로 주목받았지만, 데뷔 8년이 지난 지금까지 꾸준히 사랑받는 이유는 그 이상의 면모가 두드러졌기 때문이다. 그는 '프듀'에서 보여준 모습에 그치지 않고, 유기견 봉사를 비롯한 지속적인 선행 활동과 긍정적인 영향력, 팬들을 향한 진심을 통해 가치를 인정받았다.실제로 취재진이 만난 윤지성 역시 진중함과 유머를 겸비한 인물이었다. 질문 하나하나에 솔직한 답변과 위트를 더하며 이야기를 풀어냈고, 인터뷰 자리는 마치 라디오 방송을 듣는 듯 편안한 분위기로 이어졌다.윤지성은 국립전통예술고등학교와 명지전문대학에서 연극영상학을 전공한 뒤, 워너원 활동 중 동국대학교 공연예술학 대학원 진학을 병행했다. 워너원의 활동 막바지였던 앨범 '켜줘 (Light)' 활동 당시 개근에 가까운 출석률을 유지했다고 밝혔다.그는 "군대 연기가 가능한 조건은 몇 학기 이상이 돼야 하는데, 연극영화과는 4학기로 2년만 다니면 마칠 수 있다. 그 조건이 군대 연기에 부합하지 않았다"라고 설명했다. 바쁜 일정 속 학업을 이어간 진짜 이유는 무엇이었을까. 윤지성은 "혹여나 워너원 활동 끝나고 이 일을 못하게 될 수 있지 않겠느냐는 생각이 있었다. 그래서 새로운 것도 배우고 좀 더 집중적으로 연기를 공부하고 싶었다"고 말했다. 앞서 국악예술고등학교 연극영화과를 졸업한 만큼 "대학원 전공 선택 역시 자연스러웠다"고 부연했다."누가 시켜서 억지로 간 게 아니고, 자발적으로 선택한 거잖아요. 새벽에 사전 녹화 끝나면 수업 가고, 수업 끝나면 생방송하고 이렇게 살았죠. 체력적으로는 힘들었어도 그만큼 얻은 게 많았습니다."윤지성은 "그 당시 욕을 많이 먹었다. 기껏 학교 등록했는데, 출석 안 했다는 이야기가 돌면 또 얼마나 욕먹겠느냐"라고 농담하며 분위기를 풀었다. 이어 "스스로의 선택이기 때문에 지켜야 했다. 솔직히 기대한 것보다 큰 배움은 잘 모르겠지만, 이것 또한 소중한 경험이다. 대학원에 진학하지 않았더라면 그거에 관한 미련을 계속 갖고 있었을 것이다. 특별히 배운 게 없다고 한들, 이렇게 느낀 점 또한 소중한 깨달음이다"라고 강조했다."연기에 대한 꿈은 늘 있었어요. 전역 후 좋은 기회를 맞이한 거죠. 특별한 계기가 있었다기보다 예술이 좋아요. 음악도 좋고 연기할 때도 너무 즐겁습니다."윤지성은 워너원 활동 종료 후 2019년 5월 육군으로 입대해 2020년 12월 전역했다. 이후 2021년 11월 첫 방송 된 드라마 '너의 밤이 되어줄게'를 통해 본격적으로 배우 활동을 시작했다. 올해에는 '나만 보이는 재벌과 동거중입니다', '천둥구름 비바람' 두 작품에 연이어 출연하며 4년 만에 드라마에 복귀했다.특히 '천둥구름 비바람'은 BL 장르 작품으로, 캐스팅 소식이 전해지자마자 큰 관심을 받았다. 앞서 '나만 보이는 재벌과 동거중입니다'에서는 재벌 2세 캐릭터를 맡아 또 다른 모습을 보여줬다. 연달아 개성이 뚜렷한 작품을 선택한 이유에 관해 윤지성은 이렇게 말했다."도전하고 싶었어요. 글이 재밌는 게 우선인데, 대본이 술술 읽히더라고요. 제가 표현을 잘 할 수 있을까, 어려워하겠다는 걱정은 들었지만 그만큼 열심히 잘 준비하고 싶었어요. 과정을 중요시 여깁니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr