모델 출신 방송인 이현이가 하와이에서 마라톤을 뛰었다.지난 15일 이현이는 자신의 계정에 "하와이에서 마라톤을!🏃🏻‍♀️새벽5시에 출발이었는데 4시에 호텔에서 나왔더니 정말 폭우가 쏟아지고 있었어요…😮 할 수 있는건가 싶었는데 그와중에 새벽5시에 폭죽도 터트리고 다섯시반쯤엔 잦아든 빗줄기! 해가 떠오르는 와이키키 해변 도로를 뛰면서 너무 행복했어요😆 전세계 사람들이 모여 축제같았던 호놀룰루 마라톤 또 뛰고싶다!!🔥"라고 적었다.공개된 사진 속 이현이는 연예계 동료들과 함께 하와이 호놀룰루 마라톤에 참가한 모습. 절친 송해나, 이혜정이 함께했고 개그우먼 이은형과 개그맨 강재준, 배우 장기용 등도 같이 뛰었다.한편 이현이는 1983년에 태어나 2005년 슈퍼모델 선발대회로 데뷔했다. 현재 '골 때리는 그녀들'에서 FC구척장신 팀에 몸 담아 활동하고 있다. 이현이는 대기업 S사에서 반도체 개발 엔지니어로 근무하고 있는 홍성기와 2012년 결혼했으며, 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있다. 홍성기는 최근 S전자 부장으로 승진했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr