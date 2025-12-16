사진=유튜브 채널 '백은영의 골든타임'

박나래가 자신을 둘러싼 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.박나래는 16일 유튜브 채널 '백은영의 골든타임'에 출연해 "최근 제기된 사안들로 인해 많은 분께 걱정과 피로를 드린 점 무겁게 받아들이고 있다"고 말문을 열었다.그는 이어 "전 이 문제들로 인해 제가 하던 모든 프로그램에서 자진 하차했다. 전 더 이상 제작진과 동료들에게 혼란이나 부담이 가지 않길 바라는 마음에서 그런 선택을 했다. 현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행하고 있다"고 설명했다.또한 "그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다. 이 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인돼야 할 문제라고 판단하고 있다. 이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라, 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단"이라고 강조했다.그러면서 "현재 수많은 얘기가 오가고 있지만, 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니다. 그래서 저는 당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다"고 덧붙였다.끝으로 박나래는 "제자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다. 시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행하도록 하겠다. 절 아껴주셨던 많은 분께 감사드리며 더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로는 관련 말씀들 드리지 않도록 하겠다. 감사하다"고 말을 맺었다.앞서 박나래는 전 매니저들의 갑질 폭로와 이른바 '주사 이모'를 둘러싼 논란에 휩싸이며 구설에 올랐다. 이후 출연 중이던 모든 프로그램에서 하차를 결정했고, 현재 진실 공방 국면에 들어간 상태다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr