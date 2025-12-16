'폐암 투병' 故김철민, 개 구충제 불사하고 완치 의지 보였는데…오늘(16일) 사망 4주기

코미디언 고(故) 김철민이 세상을 떠난 지 4년이 됐다.김철민은 2021년 12월 16일 원자력병원 호스피스 병동에서 폐암 투병 끝에 별세했다. 향년 54세.고인은 2019년 폐암 4기 판정을 받은 뒤 약 2년간 병마와 싸웠다. 투병 중 개 구충제인 펜벤다졸을 복용하며 완치 의지를 보였으나 부작용 문제로 8개월 만에 중단했다.그는 투병 기간 소셜미디어(SNS)를 통해 "포기하지 않고 잘 버티고 있다. 끝까지 버티겠다"라며 희망을 놓지 않았다. 사망 전에는 "덕분에 행복했다. 고맙다. 사랑한다"라는 마지막 인사를 남겼다.빈소에는 방송인 유재석, 조세호 등 선후배 동료들의 추모가 이어지기도 했다.한편 1994년 MBC 공채 5기 개그맨으로 데뷔한 김철민은 MBC '개그야' 등에 출연하며 활동했다. 대학로 등지에서 거리 공연을 펼치며 '대학로 버스킹의 원조'로 불렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr