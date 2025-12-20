사진=ENA

변우석과 친하다고 알려진 모델 출신 배우 김재영이 아이돌 역할을 연기하면서 느낀 여러 가지 이야기를 들려줬다.16일 오후 서울 영등포구 신도림 더세인트에서는 지니TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사는 MC 박경림의 진행 아래 배우 최수영, 김재영 그리고 이광영 감독이 참석해 진행됐다. '아이돌아이'는 내 최애가 살인사건의 용의자가 된 상황에서, 그의 무죄를 밝혀야만 하는 스타 변호사가 팬심과 의심 사이에서 진실을 좇는 과정을 그린 로맨스 드라마다.최수영을 스타가 아닌 '팬' 역할로 캐스팅한 이유에 관해 이광영 PD가 "미디어로 접했을 때 수영이라는 배우가 굉장히 도도하고 지적일 줄 알았다. 그런데 수영 씨가 예능에 출연한 걸 봤는데 너무 웃기더라. 만나 뵈면 진짜 너무 웃기다"고 말했다. 이어 "맹세나 캐릭터의 가장 중요한 포인트는 온오프였다. 유능한 변호사와 덕후의 모습을 왔다 갔다 할 수 있는 배우를 생각했을 때 최수영 배우가 떠올랐다"며 "바짓가랑이를 붙잡았다"고 너스레를 떨었다.김재영의 캐스팅 비화에 관해 이 PD는 "장르물에서 많이 접했어서 점잖을 거라 생각했는데, 처음 만나서 대화를 해보는데 너무 사랑스럽더라. 애교도 많고. 무척 귀엽다. 감정을 그대로 표현하는 성격이더라"고 전했다. 이어 "도라익은 아이돌의 정점에 있는 인물이긴 한데, 자기감정을 누구보다 솔직하게 표현해내는 역할이라 꼭 재영 배우가 하길 바랐다"고 덧붙였다. 또 "노래를 정말 잘하더라. 배역 없이 온전히 다 소화했다"며 칭찬을 아끼지 않았다.이 PD는 "세나는 1부터 10 중 5의 감정에서 계속 연기를 해야 했고, 도라익은 1과 10을 오가야 했다. 둘 다 쉽지 않은 연기인데 배우들이 잘 소화했다"고 미소 지었다.도라익 역을 맡은 김재영은 최수영과의 호흡에 관해 "사람을 되게 편하게 해준다. 연기를 할 때 생각 없이 바로 나올 수 있게 잘 맞춰준다. 이런 배우랑 계속 작품 하면 좋겠다. 너무 재밌기도 하다. 일하는 것에 진심이다. 상대 배우를 무척 많이 배려해줬다"고 말해 훈훈한 분위기를 더했다.극 중 밴드 아이돌을 연기한 김재영은 레퍼런스로 삼은 아티스트를 묻는 말에 데이식스를 가장 먼저 꼽았다. 이어 "극 상황이 10년 전부터 나온다. 씨엔블루, FT아일랜드 그런 느낌들로 갔다. 밴드 아이돌들을 많이 참고했다"고 설명했다. 실제 아이돌이었다면 어떤 포지션을 맡았을 것 같냐는 질문에 "늘 센터밖에 안 해와서 아이돌을 했을 때도 센터를 했을 것 같다. 이왕 하는 김에 비주얼 센터를 하고 싶다"고 웃어 보였다.마지막으로 김재영은 "렌즈를 끼고 헤어스타일 색깔을 많이 바꿔서 새로웠다. 무대 모습이 어색했다. 그랬지만, 많은 것들을 잘 만들어주셨다"며 연출진에 고마움을 전했다.'아이돌아이'는 오는 22일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr