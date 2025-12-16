텐아시아 DB

배우 한소희가 가성비 아이템을 선보였다.한소희는 지난 13일 오후 브랜드 행사 참석 차 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국했다.이날 한소희는 호피 가방을 들고 등장했다. 가격은 3만 2000원으로 가성비 아이템으로 알려졌다. 힙한 레오파드 가방으로 과감하게 포인트를 더한 한소희였다.한편 한소희는 새 영화 ‘프로젝트 Y'로 돌아온다. ‘프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. ‘프로젝트 Y’는 내년 1월 21일 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr