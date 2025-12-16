"서울에 집 장만"…천명훈, '미스차이나' ♥짝녀 집으로 들어갔다('신랑수업')

사진제공=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'

‘신랑수업’ 천명훈이 드디어 ‘짝사랑녀’ 소월의 집에 초대받았다.오는 17일 밤 9시 30분 방송되는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 193회에서는 천명훈이 새로 이사한 소월의 집을 찾아가 가구 조립 등을 도와주며 ‘꽁냥 케미’를 발산하는 하루가 공개된다.천명훈이 짝사랑하는 8살 연하 소월은 중국인으로 미스 차이나 출신. 천명훈은 “(중국인인) 소월이가 한국살이 20년 만에 드디어 서울에 집을 장만했다. 집으로 초대해줘서 너무 기뻐서 당장 달려왔다”고 밝힌다. 직후 그는 거대한 캐리어를 끌고 소월의 집에 들어선다. 이를 본 ‘연애부장’ 심진화는 “이삿짐이냐”며 웃는다. 천명훈은 “겸사겸사 눌러앉을 수도 있다”고 농담해 모두를 폭소케 한다. 하지만 소월은 천명훈을 집에 들이지 않고, “먼저 가구를 보러 가자”고 제안한다. 이에 ‘오락부장’ 문세윤은 “어차피 같이 쓸 거니까”라면서 ‘희망회로’를 돌린다. ‘교장’ 이승철은 “우리 단체로 망상증에 걸렸네”라고 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만든다.가구 쇼핑을 마친 뒤, 천명훈은 드디어 집에서 가져온 캐리어를 들고 소월의 집에 입성한다. 이에 감격한 이승철은 “이제 집은 됐다! 굳이 안 사도 된다”고 장난스레 말한다. 천명훈 역시 “내년 봄에 (내가 살고 있는) 양수리 집을 내놓으려고 한다”고 호응하면서 울컥하는 표정을 지어 폭소를 안긴다.천명훈은 앞서 쇼핑한 테이블과 의자를 손수 조립한다. 이에 소월은 구슬땀을 흘리는 천명훈의 얼굴을 닦아준다. 천명훈은 “(가구 조립을 하면서) 보람과 정을 느낀다. 오늘따라 소월이도 더 예뻐 보인다”고 고백한다. 과연 소월이 천명훈의 계속된 ‘신혼부부 상황극’ 플러팅에 어떤 반응을 관심이 쏠린다.천명훈이 소월의 집을 방문하며 가져온 캐리어에 뭐가 들어 있을지, 그리고 소월의 신상 가구 설치를 도와주며 제대로 점수를 딸 수 있을지는 오는 17일 밤 9시 30분 방송하는 채널A ‘신랑수업’ 193회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr