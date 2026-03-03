'음주운전' 배성우, 자숙 끝냈다…이름 바꾼 '끝장수사', 7년 만에 개봉

사진제공=에이스메이커무비웍스

음주운전으로 물의를 빚었던 배성우가 영화로 컴백한다. 그의 주연작 '출장수사'는 '끝장수사'로 이름을 변경하고 촬영 종료 7년 만에 개봉한다. 배급사 에이스메이커무비웍스는 '끝장수사'의 개봉일을 4월 2일로 발표하며, 티저 포스터와 티저 예고편을 공개했다.실제 사건을 모티브로 한 범죄 수사극 '끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사 재혁에게 찾아온 인생 마지막 기회, 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 중호와 서울로 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기.공개된 포스터에는 피 묻은 장도리와 증거물 표식이 놓인 사건 현장을 배경으로, 촌구석으로 좌천된 막 나가는 베테랑 형사 재혁(배성우)과 인플루언서 출신의 잘 나가는 신입 형사 중호(정가람)가 나란히 걸어오는 모습이 담겼다. 여기에 "하나의 사건, 두 명의 용의자, 벼랑 끝 진범 찾기가 시작된다"라는 카피는 한 치 앞도 예측할 수 없는 사건을 암시하며, 이들이 펼칠 '끝장수사'에 대한 궁금증을 증폭시킨다.티저 예고편은 "그 새끼는 악마예요"라는 대사와 함께 날카로운 사이렌 소리가 울려 퍼지며 긴장감을 고조시킨다. 치밀하게 계획된 참혹한 살인사건 현장과 우연히 혈흔이 남은 증거를 확보하고 사건의 실마리를 쥔 재혁과 중호가 교차되는 가운데, 뜻밖에도 이미 다른 인물이 범인으로 체포되었다는 소식이 전해진다. 두 사람은 교도소에서 억울함을 호소하는 범인을 마주하고 재수사에 박차를 가한다. 이어 진범을 향한 끈질긴 추적과 짜릿한 카체이싱이 박진감과 긴장감을 선사하며 끝장을 보는 범죄 수사극의 통쾌한 재미를 예고한다.하나의 사건, 두 명의 용의자라는 설정을 바탕으로 한 '끝장수사'는 시리즈 '그리드', '지배종' 등을 장르물을 선보인 박철환 감독의 첫 영화 연출작이다. 배우 배성우, 정가람이 재수사에 나서는 형사 콤비로 호흡을 맞춘다. 여기에 개성 있는 캐릭터로 사랑받아온 이솜, 탄탄한 연기 내공을 보여준 조한철, 그리고 지난해 '좀비딸', '중증외상센터'로 독보적인 존재감을 과시한 윤경호가 함께했다.'끝장수사'는 오는 4월 2일 극장에서 관객들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr