BTS 정국, 에스파 윈터/ 사진=텐아시아 DB

윈터 버블/ 사진=SNS 캡처

그룹 에스파 윈터가 팬들에게 진심을 전했다.윈터는 16일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 "응원해 주는 만큼 준비 잘해서 멋있는 무대 해보겠다"고 말했다.이어 "팬들의 응원이 절대 당연하다고 생각하지 않는다. 완벽하지 않은 모습이더라도 언제나 노력하겠다"고 덧붙였다.한편, 윈터는 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 열애설에 휩싸였다. 지난 5일 온라인 커뮤니티를 중심으로 정국과 윈터의 열애 의혹이 확산했다. 누리꾼들은 두 사람의 열애 정황에 힘을 싣는 여러 증거를 공개했다.그중 가장 주요한 것은 타투다. 정국과 윈터는 각자 팔에 강아지 세 마리의 얼굴이 그려진 타투를 새겼다. 두 사람의 타투가 비슷한 모양새라는 점에서 커플 문신이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 두 사람의 열애설과 관련해 양측 소속사인 하이브와 SM은 입장을 밝히지 않고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr