방송인 장영란이 성형 수술 사실을 털어놓았다.지난 15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 '토하러 온 언니즈 김성령 하지원 장영란'이라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에는 JTBC 예능 프로그램 '당일배송 우리집'의 출연진인 배우 김성령, 배우 하지원, 장영란이 자리해 이야기를 나눴다.'당일배송 우리집'은 이동식 주택과 로컬 라이프를 접목해 로망 속 장소에서 펼쳐지는 '리얼 하루살이 체험'을 담은 프로그램이다. 장영란은 "이건 다 봐야 한다. 방송하면서 이렇게 내려놔도 되나 싶었다"고 말했다.이에 김성령이 "1박 2일을 하는데 스태프를 못 데려가니 세수도 안 하고 머리도 안 감았다"고 덧붙이자, 방송인 신동엽은 "예전하고 달라져서 그런 모습 보여주는 것도 너무 좋아한다"고 답했다.이어 장영란은 "그게 걱정됐다. 눈이 처져서 눈썹 잘라서 올렸는데 수술자국 나올까 걱정되더라"라고 말해 현장의 웃음을 자아냈다. 이를 들은 하지원은 "몰랐다. 전혀 안 보였다"고 반응했다.한편 장영란은 앞서 개인 유튜브 채널을 통해 네 차례 쌍꺼풀 수술을 받았다고 밝힌 바 있다이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr