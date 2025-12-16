사진=텐아시아DB

허성태의 진심이 관객들에게 통했다. 범죄 액션 코미디 영화 '정보원'이 실관람객들의 호평 속 입소문을 이어가고 있다.'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디 영화. '정보원'의 주역 허성태가 열정적인 홍보 활동으로 보여줬던 진심이 장기 흥행으로 이어지고 있다.'정보원'에서 딴짓하는 형사 오남혁 역을 맡은 허성태는 개봉 전부터 개봉 이후까지 부지런하게 유튜브 '숏박스', '곽튜브', '인생84', '노빠꾸 탁재훈', 'B급 청문회', tvN '놀라운 토요일', JTBC '뉴스룸' 등 각종 유튜브 채널과 방송에 출연하며 다채로운 매력을 발산했다. 뿐만 아니라 자체적으로 여러 셀럽들과 챌린지를 찍으며 누구보다 작품 홍보에 적극적인 모습을 보여줬다. 무대인사에 직접 오지 못하는 이들을 위해서는 개인 SNS에서 실시간 라이브 방송을 진행하는 등 다양한 채널을 통해 관객들과 끊임없이 소통하며 영화를 향한 열정을 입증했다.처음 출연 제안을 받았을 때 기쁨보다 당혹스러움이 앞섰다고 고백한 허성태는 스스로 주인공이 되기에는 시기상조라고 생각해 출연을 정중히 거절하기까지 했다. 하지만 감독과 제작진의 신뢰에 마음을 돌리면서 출연을 결심하게 됐다. 허성태는 첫 주연작인 만큼 "이 영화가 내 마지막 작품이라는 마음으로 홍보에 적극 임하고 있다"라며 대기업에서 직장인으로 근무하던 당시 직장에서 익힌 홍보 마케팅 지식까지 총동원하며 누구보다 '정보원'에 진심인 모습을 보여주고 있다. 또한 "제 머릿속은 온통 '정보원'뿐이다. 새로운 홍보 아이디어가 떠오를 때마다 직접 홍보사와 배급사에 연락하고 있다"라고 밝혔다. 허성태는 사비로 단체 티셔츠를 만들어 영화팀에 돌리는 등 작품에 대한 깊은 애정을 표했다.'정보원'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr