사진=조현아 SNS

그룹 어반자카파 멤버 조현아가 벌써부터 성탄절 파티를 즐겼다.조현아는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "크리스마스 호스트 대선현주부부 파티 사랑해 친구들 ❤"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 가수 피오부터 유튜버, 인플루언서들까지 모여 각자 분장을 한 채 파티를 즐기고 있는 모습. 특히 캔맥주부터 위스키 등 다양한 주류들이 구비되어 있어 눈길을 끌었다.조현아는 "말해뭐해. 친구들 만나면 그냥 일년의 피로가 싹 내려가자나"라며 "코스튬 안 하면 못 노는 애들. 점점 진화하는 우리가 무섭다"라고도 했다. 그러면서 "다음엔 또 뭘로 변신할지 의논해 보자"라고 다음 파티를 기약했다.이를 두고 그룹 티아라 멤버 효민 등은 "재밌겠다" 등의 반응을 보였다. 그러나 일각에선 "방송인 박나래의 음주 후 갑질과 술버릇 등으로 연예계가 뒤숭숭한데 술 파티를 조명하는 건 부적절하다"고 지적했다.한편 조현아는 유튜브 채널 '평범한 목요일 밤'을 운영하고 있다. 해당 채널은 여러 연예인들이 게스트로 출연해 조현아가 준비한 술과 음식을 먹으며 토크를 나누는 콘셉트다. 조현아는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에도 최근 얼굴을 보이고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr