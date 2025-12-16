사진='첫 번째 남자' 캡처

사진='첫 번째 남자' 캡처

사진='첫 번째 남자' 캡처

사진='첫 번째 남자' 캡처

'첫 번째 남자'에서 결혼으로 드림그룹 입성을 꿈꾸는 탤런트 채화영(오현경 분)의 임신 의혹이 불거졌다.지난 15일 첫 방송된 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'가 파란처럼 휘몰아치는 30년 비극의 서막을 알렸다. 드림그룹 후계자를 사이에 둔 두 여자의 임신이라는 충격적 설정부터 사랑과 배신, 어긋난 욕망으로 인한 섬뜩한 사건들까지 한 치 앞을 예측할 수 없는 파란만장한 스토리가 숨 쉴 틈 없이 펼쳐졌다.이날 방송은 과거 1995년, 드림그룹 후계자인 마동석(김영필 분)과 고아 출신인 정숙희(정소영 분)의 행복한 순간과 함께 시작됐다. 동석은 아버지인 드림그룹 마회장(이효정 분)의 완고한 반대에도 결혼의 뜻을 굽히지 않았고, 숙희에게 변치 않는 사랑을 맹세했다. 하지만 둘의 사랑은 오래가지 못했다.동석과의 결혼으로 드림그룹 입성을 꿈꾸는 탤런트 채화영이 시상식장에서 헛구역질을 하면서 임신 의혹이 불거졌고, 곧이어 '드림 후계자 마동석과 와 결혼 초읽기'라는 기사가 나오면서 스캔들이 터진 것. 동석은 절대 그런 일 없다며 부인했지만 화영은 회식 후 술에 취했을 때 자신을 데려다줬었다며 "난 동석 씨 아내가 될 사람"이라고 단언했다.그렇게 화영이 자신의 욕망을 드러내기 시작하면서, 비극도 드리우기 시작했다. 숙희 역시 8주 차 임신 사실을 확인했던 것. 동석의 아이를 임신했다는 것을 알게 된 숙희는 신문 기사를 보고 배신감에 오열했다. 동석은 화영의 주장을 일축하고 숙희를 찾아 헤맸으나 이미 숙희는 떠난 뒤였다. 결국 마 회장은 스캔들을 잠재우기 위해 동석을 프랑스 지사로 보냈고, 곧이어 동석의 모나코 해상 실종 소식이 뉴스 속보로 전해지면서 모두를 충격에 빠뜨렸다.이후 화영은 마 회장을 찾아가 "아이를 낳아서 동석 씨 아이라는 걸 반드시 증명하겠습니다"라고 선언하며 드림그룹의 며느리 자리를 꿰차겠다는 의지를 드러냈다. 때마침 동석의 생사를 확인하기 위해 마 회장 집을 찾아온 숙희를 목격한 화영은 단박에 동석의 아이를 임신하고 있다는 것을 알아챘다. 미행 끝에 숙희가 사는 곳까지 알아낸 화영은 그를 멀리서 지켜보며 '그래, 차로 밀어버리는 거야. 그럼 아이랑 저 여자도…'라며 속마음을 드러냈다.1회 엔딩은 두 여자의 극적인 운명을 극명하게 대비시키며 강렬한 여운을 남겼다. 쌍둥이의 태동을 느끼며 행복한 미소를 짓는 숙희의 모습에 이어 그를 미행하던 화영이 결국 계단에서 굴러떨어지며 배를 움켜쥐고 "안 돼, 내 아이"라고 비명을 지르는 장면은 두 여자의 운명을 향한 궁금증을 고조시켰다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr