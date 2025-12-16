사진=TV CHOSUN

김희선이 결국 조기 해촉으로 회사를 그만둔 가운데 절친들과 떠난 우정 여행에서 진서연이 사라지는 '바닷가 실종 엔딩'으로 불안감을 높였다.지난 15일(월) 밤 10시 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까' 11회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 4.4%를 기록, 5회 연속으로 자체 최고 시청률을 경신하며 최종회만을 남겨둔 채 폭발적인 기세를 증명했다. 동시간대 방송하는 이정재, 임지연 주연의 tvN '얄미운 사랑'은 8, 9일 결방했다가 15일 방송을 재개했다,.조나정(김희선 분)은 양미숙(한지혜 분)으로부터 사내 성추행과 직장 내 부당 행위로 해임된 본부장 김정식(이관훈 분)이 김선민(서은영 분)을 성폭행한 혐의로 협력 업체 사장과 경찰서에 잡혀갔다는 말을 듣고 경악했다. 이때 김선민이 의식을 되찾았다는 전화를 받은 조나정은 남편 노원빈(윤박 분)과 함께 김선민을 만나러 갔고, 감사함을 표하는 김선민에게 "그들에게 복수하는 건 선민 씨가 당당하게 살아내는 거예요"라고 위로를 건넸다. 그러나 조나정은 직후 청천벽력 같은 조기 해촉 통보를 받게 되자 충격에 빠졌다.조나정은 정규직인 자신 대신 인턴인 조나정이 잘렸다며 미안해하는 노원빈에게 "자기 윤리위 가라고 했을 때 내가 이 정도 각오도 안 했을까 봐. 가만있지 않을 거야"라면서 계속 만남을 피하는 상무를 겨우 만나 자신이 조기 해촉 통보를 받은 이유가 무엇인지, 김정식 본부장 고발 이후 내려진 보복성 조치냐고 따져 물었다. 그러나 상무는 "회사는 돈 버는 곳이에요. 착하고 정의로운 걸 찾는 데가 아니라고"라면서 오히려 조나정의 행동을 힐난하는 적반하장의 태도를 취해 조나정을 망연자실하게 했다.조나정은 인턴 동기들이 화장실에서 "설치다가 잘렸다"라고 자신을 험담하는 것을 들었고, 자신을 대신해 호통을 쳐준 양미숙에게 고마워하면서도 벌어진 일에 대한 자괴감에 괴로워했다. 결국 회사를 그만둔 뒤 조나정은 복잡한 생각을 지우려는 듯 집안일에 매진했지만, 냉장고를 정리하던 도중 꽁꽁 언 물건이 떨어져 발가락을 찧자 모든 설움이 몰려온 듯 "너는 왜 이런 것도 못 피해"라며 오열을 터트렸고 이 모습을 보게 된 노원빈은 안타까워했다.그 사이 구주영(한혜진 분)은 집 명의를 자신으로 바꿔주고 집을 나가려는 이혼한 남편 오상민(장인섭 분)에게 대화를 청했고, 시어머니에게 들었다며 미처 알지 못했던 오상민의 상처에 대해 막말했던 미안한 마음을 내비쳤다. 그러나 오상민은 "모르길 바랐다고 당신만은!"이라며 "사랑하는 여자한테! 찌질한 과거를 들키고 싶어 하는 사람이 어딨어!"라고 버럭 화를 내 구주영을 당황하게 했다. 또한 이일리(진서연 분)는 분위기 좋은 레스토랑에서 변상규(허준석 분)가 프러포즈용 반지를 꺼내자 "저 결혼 못해요. 우리 이제 그만 해요. 저 비혼주의자예요"라고 딱 잘라 거절해 변상규를 충격에 빠지게 했다. 이일리는 이유를 묻는 변상규에게 결혼하지 못하는 진짜 속내를 말하지 못한 채 "제발 눈치 좀 챙기고 그만 질척대요"라고 매몰찬 말을 던지고 돌아선 후 자기 집 비밀번호를 바꾸며 눈물을 쏟고 말았다.결국 이렇게 심란한 상황에 놓인 조나정, 구주영, 이일리 등 절친 3인방은 노원빈의 지원사격을 받아 힐링을 위한 우정 여행을 떠났고, 맨발로 숲길을 걸어보는가 하면 바닷가를 뛰어다니는 등 신나는 시간을 보냈다. 조나정은 "조나정이라는 인간 자체가 거부당한 기분이랄까. 왜 세상은 엄마가 꿈을 갖는 거조차도 사치라고 말하는 걸까"라면서 회사에서 해고당한 우울한 마음을 친구들에게 털어놨고, 세 사람은 예전 포춘쿠키가 잘 맞았다며 점을 보러 나섰다. 그리고 조나정은 "칼집만 남았는데 원하는 게 뭔지 생각해 봐라", 구주영은 "가슴은 이미 벌렁벌렁 뛰고 있다", 이일리는 "꽃씨가 살아있다. 활짝 꽃이 필 테니까 기다려라"라는 알쏭달쏭한 점괘를 받아 들고 고민했다.바닷가에 앉은 채 각자의 점괘에 대해 해석하던 중 이일리는 변상규와의 결혼에 대해 언급하는 조나정과 구주영에게 이별했다고 밝혔고, "빨리 결혼해서 애부터 갖자더라. 나 닮은 딸 낳는 게 소원이라고. 거기다 대고 어떻게 폐경이란 말을 해"라며 통한을 터트렸다. 급기야 이일리는 혼자 있고 싶다며 가버렸고 홀로 술을 마시던 중 핸드폰 전원까지 꺼버린 채 사라져 조나정과 구주영을 애타게 했다.그동안 이일리의 이별 통보에 괴로워하던 변상규는 이일리가 먹던 약이 폐경 때 먹는 호르몬제라는 것을 알게 된 후 이일리의 갑작스러운 변심을 짐작하게 됐다. 하지만 이일리가 연락이 닿지 않자 구주영에게 전화했다가 이일리의 실종 사실을 듣게 되자 그길로 차를 몰아 남도에 도착한 것. 조나정과 구주영이 경찰에 실종 신고를 한 가운데 세 사람은 바닷가에서 이일리를 찾아 헤맸고, 바로 그때 바닷물에 둥둥 떠다니던 이일리의 모자가 발견되면서 세 사람은 충격에 휩싸였다. 조나정, 구주영, 변상규, 세 사람의 얼굴에 불안감이 역력한 '이일리 실종 엔딩'이 펼쳐지면서 불길함이 고조됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr