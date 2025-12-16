사진=텐아시아DB

지난 3월 'SNL 코리아'에서 하차한 배우 김아영(32)이 '러브호텔'에서 배우 문동혁(35)과 호흡을 맞춘다.오는 17일 방송되는 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙' 세 번째 이야기 '러브호텔'은 익숙함에 속아 소중함을 잃은 장기 연애 커플이 폭우에 발이 묶여 우연히 들어가게 된 모텔에서 살인마를 맞닥뜨리는 이야기다.김아영은 극 중 7년째 장기 연애 중인 윤하리 역을, 문동혁은 하리에게 모든 것을 맞춰주는 순종적인 남자친구 강동구 역을 맡았다.방송을 하루 앞두고 16일 공개된 스틸 속에는 어둡고 폐쇄적인 러브호텔 복도를 배경으로, 살인마의 존재를 감지한 듯 숨죽인 채 공포에 질린 김아영과 문동혁의 모습이 담겨 있다. 서로를 의지한 채 잔뜩 굳은 표정과 흔들리는 눈빛에서는 언제 닥칠지 모를 위협 앞에 놓인 두 사람의 극한 상황이 고스란히 전해진다.윤하리와 강동구는 오래된 연인 사이로 늘 그렇듯 기다리던 데이트 날에도 티격태격 좀처럼 좁혀지지 않는 다툼이 이어진다. 사소한 말 한마디에도 감정이 엇갈린 채 폭우를 피해 어쩔 수 없이 향한 러브호텔에서 예상치 못한 살인마와 마주하게 되는데. 이로 인해 하리와 동구는 더 이상 물러설 수 없는 생존의 기로에 서게 된다.하리는 피할 수 없는 상황 속에서 두려움을 애써 누른 채 살아남기 위해 맞서 싸우고, 그 과정에서 늘 무심해 보였던 동구의 진심을 알게 된다. 동구 역시 극심한 공포에 휩싸이지만 여자친구를 지키기 위해 용기를 내어 살인마와 대적한다.'러브 : 트랙' 세 번째 이야기 '러브호텔'은 17일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr