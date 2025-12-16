지난 3월 'SNL 코리아'에서 하차한 배우 김아영(32)이 '러브호텔'에서 배우 문동혁(35)과 호흡을 맞춘다.
오는 17일 방송되는 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙' 세 번째 이야기 '러브호텔'은 익숙함에 속아 소중함을 잃은 장기 연애 커플이 폭우에 발이 묶여 우연히 들어가게 된 모텔에서 살인마를 맞닥뜨리는 이야기다.
김아영은 극 중 7년째 장기 연애 중인 윤하리 역을, 문동혁은 하리에게 모든 것을 맞춰주는 순종적인 남자친구 강동구 역을 맡았다. 방송을 하루 앞두고 16일 공개된 스틸 속에는 어둡고 폐쇄적인 러브호텔 복도를 배경으로, 살인마의 존재를 감지한 듯 숨죽인 채 공포에 질린 김아영과 문동혁의 모습이 담겨 있다. 서로를 의지한 채 잔뜩 굳은 표정과 흔들리는 눈빛에서는 언제 닥칠지 모를 위협 앞에 놓인 두 사람의 극한 상황이 고스란히 전해진다.
윤하리와 강동구는 오래된 연인 사이로 늘 그렇듯 기다리던 데이트 날에도 티격태격 좀처럼 좁혀지지 않는 다툼이 이어진다. 사소한 말 한마디에도 감정이 엇갈린 채 폭우를 피해 어쩔 수 없이 향한 러브호텔에서 예상치 못한 살인마와 마주하게 되는데. 이로 인해 하리와 동구는 더 이상 물러설 수 없는 생존의 기로에 서게 된다.
하리는 피할 수 없는 상황 속에서 두려움을 애써 누른 채 살아남기 위해 맞서 싸우고, 그 과정에서 늘 무심해 보였던 동구의 진심을 알게 된다. 동구 역시 극심한 공포에 휩싸이지만 여자친구를 지키기 위해 용기를 내어 살인마와 대적한다.
'러브 : 트랙' 세 번째 이야기 '러브호텔'은 17일 오후 9시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
