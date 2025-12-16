기안84-원빈/사진 = 텐아시아 사진DB

배우 한가을이 삼촌인 원빈의 근황을 간접적으로 전해 화제를 모았다.15일 공개된 유튜브 채널 '시언s쿨' 영상에는 이시언, 기안84, 이국주, 한가을이 함께 김장을 하는 모습이 담겼다. 영상에서 기안84는 한가을에게 "요즘 원빈 선배 잘 지내시는지 질문 많이 받지 않느냐"고 물었다.이에 한가을은 "괜찮다. 사실 그렇게 자주 묻지는 않으신다"며 담담하게 답했다. 옆에서 궁금해하던 이국주가 이유를 묻자, 한가을은 "삼촌이 원빈이다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.기안84는 "그럼 유튜브 출연은 어렵겠지?"라며 원빈 섭외에 욕심을 냈고, 이국주는 "부담되시면 제 채널이 오히려 덜 알려져 있어서 편하실 수도 있다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.한가을은 원빈의 친누나의 딸로, 원빈과는 3촌 관계의 친조카다. 소속사 스토리제이컴퍼니 역시 지난 10월 이 사실을 공식적으로 밝힌 바 있다.한가을은 2022년 남영주의 곡 '다시, 꿈' 뮤직비디오를 통해 연예계에 데뷔했으며, 이후 MBC 드라마 '달까지 가자'에 출연하며 활동을 이어가고 있다.