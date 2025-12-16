한국은 영상 4도인데…윤정수♥원자현, 발리서 시원한 노출

윤정수, 원자현 부부가 발리에서 신혼여행을 즐기고 있다.두 사람은 지난 15일 SNS 계정을 통해 실시간 발리 여행 사진을 게재했다. 이들은 수영복을 입고 단란한 시간을 보내고 있다.앞서 원자현은 "드디어 떠납니다. 두근두근 너무 설레서 촌스럽게 밤새 잠 설쳤어요"라고 적었다. 이어 "신혼여행 따뜻한 나라로. 고마워요"라고 덧붙였다.한편 윤정수, 원자현 부부는 지난달 30일 서울 모처에서 결혼식을 올리고 백년가약을 맺었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr