사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 조째즈가 인기를 자랑했다.15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 가수 조째즈가 결혼 4년 차 일상을 공개했다.이날 조째즈는 데뷔 1년도 채 되지 않았지만, 방송은 물론 각종 행사에서도 러브콜을 받고 있다고 밝혔다. 행사 200회를 하면서 지난 4월 소속사가 마련해 준 신차 주행거리가 8개월 만에 10만km를 돌파할 정도라고.조째즈는 개그우먼 홍윤화를 '은인'으로 꼽으며 "홍윤화가 패러디를 해주며 이슈가 됐고, 노래가 1위까지 올라갈 수 있었다"며 고마움을 표현했다."행사로 돈을 긁어모아 한남동에 입성했다던데"라는 질문에 조째즈는 "원래 한남동에 살고 있었는데, 엘리베이터 없는 4층 빌라였다. 아내가 힘들어했는데, 드디어 엘베 있는 아파트로 이사했다. 자가는 아니다. 한남동이 비싸더라"고 이야기했다.김숙은 "'전지적 참견 시점'에 1분 나온 아내의 꽃미모가 화제"라며 미모의 아내 사로잡은 비결을 물었다. 조째즈는 "누누이 말하지만, 내가 아니라 아내가 먼저 플러팅을 했다. 내 라이브가 없는 날이었는데, 바에 와서 초면에 내 배를 만지더라. 안면 없는 사이였다"고 털어놨다.출연자들이 "정말 초면이냐, 노래 안 불렀냐"고 의심하자, 조째즈는 "복두꺼비 만지듯이 만진 것 같다. 이후에 내가 플러팅해서 결혼까지 성공했다"고 자랑했다. 이에 홍윤화는 "언니 취향이 약간 동글동글한 사람을 좋아하는 것 같다. 나도 보자마자 엄청 좋아하더라"고 밝혀 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr