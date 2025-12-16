사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 신기루가 홍윤화 아닌 풍자를 부러워했다.15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화♥김민기 부부가 '먹잘알 절친 3인방' 김민경, 풍자, 신기루와 함께한 다이어트 일상이 공개됐다.앞서 "올해까지 40kg 감량"을 선언했던 홍윤화는 "체중이 두 자릿수다. 30kg을 감량했다"고 밝혀 놀라게 했다. 목표까지 남은 체중은 10kg.홍윤화는 '먹슐랭 절친즈' 신기루, 풍자, 김민경의 방문에 슬림해진 몸매를 뽐냈다. 달라진 원피스 핏을 자랑한 그는 '먹벤져스' 최약체인 김민경이 옷을 여유롭게 피팅하자 분노했다. 풍자는 "너는 뼈말라잖아"라고 지적해 폭소케 했다.이후 홍윤화는 "김민경이 날씬하더라"면서 "충격이었던 게 마지막까지 다 빼면 내가 민경 언니만 할 것"이라고 토로해 웃음을 선사했다.'다이어트 요리 전문가' 홍윤화는 '먹어도 안 찌는 30kg 감량 레시피'로 다이어트 한 상을 대접했다. 그는 한우 설깃살을 이용한 한우 배추 전골, 두우면 랍스터 파스타, 곤약 카르파초, 허브 딜로 향을 낸 단백질 케이크 등을 요리해 감탄을 자아냈다. 이지혜는 "요리 아이디어가 정말 많다"며 감탄하기도 했다.식사 중 신기루는 "나도 쟤처럼 예뻐지고 싶어"라며 최근 25kg 감량 후 물오른 미모를 자랑하는 풍자를 지목했다. 뜬금없는 라이벌 의식에 홍윤화는 "걸그룹 센터 전쟁하는 것 같다"며 폭소했다.신기루는 "저 마른이들은 자세부터 다르다. 팔짱도 자유롭게 끼잖냐. 나는 알몸으로 있어도 잘 안된다"고 토로했다. 이에 홍윤화가 였던 리즈 시절 사진을 보여주자, 신기루는 "107.7kg이었다. '웃찾사' 하던 2010년"이라고 회상했다. 또 홍윤화는 풍자의 30kg 감량 전 '살크업' 리즈 시절 사진도 공개하며 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr