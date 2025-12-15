사진 = '솔로리액션' 유튜브 채널 캡처

'나솔사계' 출연했던 장미가 '메기녀' 백합 등장에 지었던 표정에 대해 적극 해명했다.SBS PLUS에서 운영하는 유튜브 채널 '솔로리액션'에서는 '영식아 누나들 어때? 순수남녀 특집'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 장미는 첫 데이트에서 18기영철, 27기 영호, 27기 영식의 표를 받아 인기녀에 등극했다. 24기 영식은 장미에게 "예상 했었냐"며 "솔직히 몇 명은 올 거 같다가 있었잖냐"고 물었다. 이에 장미는 "0표는 아닐거라고 생각을 했지만 예상 못했다"며 "27기 영식과 18기 영철은 정말 생각 못 했고 27기 영호는 대화 나눈 게 있어서 예상 했다"고 말했다.튤립의 경우 24기 영수의 선택을 받았는데 이에 대해 "24기 영수 아니었으면 나 0표였다"고 했다. 용담은 "그럼 저 때 1순위는 24기 영수였냐"고 물었고 튤립은 "완전 24기 영수였고 장거리도 우선 오픈했다"며 "여자가 하는 첫인상 선택에서 18기 영철을 선택했는데 영철이 '나만 믿어요' 하길래 내가 그 말에 너무 많이 의미 부여를 했다"고 했다. 이어 튤립은 "그래서 이 사람은 나한테 올 수 있겠다 싶었고 내가 선택했으니 나한테 호감이 있겠지 싶더라"고 서운해 했다.이어 '메기녀' 백합이 등장하던 장면이 공개됐다. 이때 포착 된 장미의 텐션이 떨어진 듯한 표정이 화제가 됐다. 이에 장미는 "저 표정이 뭐냐면 밥도 못 먹고 아침 부터 바빴다"며 "너무 피곤했는데 내가 저걸 찍으면서 느낀 게 지금 내 텐션이 떨어져 있으니 위험하다 싶었고 이거 분명 잡히지만 지금 체력이 안 따라 준다 싶더라"고 했다.튤립 역시 백합을 신경 쓰는 듯한 표정이 포착됐는데 이에 튤립은 "솔직히 말하겠는데 백합이 요리를 잘한다니까 신경이 쓰였다"고 했다. 이어 "근데 솔직히 분위기가 확 바뀌긴 했고 백합이 자기소개 했는데 우리 때와 달리 남자들이 질문을 많이 하니까 이제 판이 바뀌겠구나 한거다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr