사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신동엽이 원빈의 실물을 극찬했다.15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 신동엽이 배우 원빈 목격담을 전했다.이날 신동엽은 원빈이 광고모델로 있는 PPL을 받고 "최근 원빈을 실제로 봤다. 우연히 어떤 장소에서 봐서 인사했는데, 와 진짜 어마어마하게 잘생겼다"고 전했다.원빈의 실물에 대해 신동엽은 "진짜 얼굴이 요만하다. 아직까지도 너무 잘생겼다"고 감탄했다. 정호철은 "형님이 누가 이렇게 잘생겼다고 칭찬하는 거 처음 봤다"며 놀라워했다.배우 이나영과 결혼한 원빈은 영화 '아저씨' 이후로 15년째 광고 모델 외에 연기 활동을 쉬고 있다.한편, 이날 게스트로는 JTBC '당일배송 우리집' 출연자 김성령, 하지원, 장영란이 함께했다. 장영란은 "어릴 때 신동엽을 진짜 좋아했다"고 고백해 눈길을 끌었다.'한밤의 TV 연예' 때부터 신동엽을 좋아했다는 장영란은 "오늘 아니면 언제 고백해 보겠냐. 신동엽 멋있고 매력 있다. 그 당시 안 좋아한 여자들이 있겠냐"고 털어놨다.그러면서 "그때 신동엽, 김용만 인터뷰를 하는데 엄청나게 떨었던 기억이 있다"고 밝혔다. 신동엽은 "MC가 이소라라서 힘들었냐"며 너스레를 떨었고, 장영란은 "그때는 MC가 지원이었다"며 웃음을 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr