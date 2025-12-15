'4인용식탁' 고준이 화상이 남긴 상처 때문에 방황했다고 털어놨다.
15일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'(이하 '4인용식탁')은 배우 고준 편으로, 절친 조재윤, 이상준이 함께했다.
이날 고준은 "어린 시절 비사회적 성격이었다"고 고백했다. 유치원 다닐 때 다가오는 친구를 거부하려 머리카락을 쥐어뜯고, 손에 꼭 쥐고 있을 정도로 예민한 아이였다고.
학부모들로부터 항의받아 유치원을 몇 번 옮겨야 했다는 고준은 "결국 어머니가 성당에 데려가셨는데, 신부복 입은 신부님이 너무 멋있어 보였다"고 고백했다. 고준은 신앙심이 깊어져 수도원을 추천받을 정도였고, 성직자를 꿈꿨다고. 그는 "초등학교 고학년이 되자 이성에 눈을 떴다. 한 여학생에게 반했는데 '수도원 가면 여자 못 만난다'고 해서 신부를 포기했다"고 회상했다.
어린 시절에 대해 고준은 "한 살 전에 전신 화상 환자가 됐다. 어머니가 우유를 데우려고 높은 곳에 커피포트를 켜뒀는데, 내가 줄을 잡아당겨서 팔과 배에 화상을 입었다"고 이야기했다.
얼굴로 쏟아지는 물은 다행히 피했지만, 바닥을 적신 물 때문에 화상을 입은 듯하다고. 고준은 "유치원에 갔더니 화상 흉터를 보고 '너는 괴물이야'라며 놀림을 많이 당했다. 돌도 맞아봤다. 나 자신을 지키느라 사람을 밀어냈다"고 말했다.
고준은 "어머니가 나 어렸을 때 받은 마음의 상처에 여전히 죄책감을 느끼고 있다. 얼굴 멀쩡한 게 어디냐. 어머니 탓 아니다. 덕분에 내가 지금 이런 배우가 됐다"며 애정을 드러냈다. 한편, 고준은 "무명 시절 7년 동안 집이 없어서 연습실에서 살았다. 그때 돈이 없으니까 달걀 프라이를 즐겨 먹었다"고 밝혔다.
배우가 된 계기에 대해 고준은 "고등학교 때까지 마음을 잡지 못했다. 한 선생님이 수업 시간에도 그림을 그리게 해줘서 미대 진학을 꿈꿨지만, 부모님이 반대했다. 꿈을 잃고 2주간 가출했는데, 그때 중앙대 졸업 공연을 보고 연기의 길을 선택했다"고 전했다.
이어 "공연장 문을 열고 들어가 무대 위 배우를 봤을 때, 성당 문을 열고 들어가 신부님을 본 것과 같은 느낌을 받았다. 집에 돌아와 엄청 맞고 3개월 준비해서 서울예대에 합격했다"고 자랑했다.

