배우 김고은이 '자백의 대가'를 통해 외형으로도, 연기적으로도 새로운 모습을 보여줬다. 연달아 작품을 선보이고 있는 김고은은 '자백의 대가'로 또 한 번 연기 스펙트럼을 입증했다.최근 서울 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '자백의 대가'에서 모은 역을 맡은 김고은을 만났다. 김고은은 극 중 숏컷의 모습보다는 꽤나 머리가 긴 모습이었다. 모은의 간담 서늘한 모습은 온데간데없고, 안경을 끼고 목도리를 한 채 동안미를 뽐낸 김고은이다.'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 전도연(윤수 역)과 마녀로 불리는 의문의 인물 김고은(모은 역), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러. 김고은이 연기한 모은은 감정이 닫힌 인물이다. 영화 '파묘' 천만부터 올해 '은중과 상연' 호평에 이어 '자백의 대가' 공개까지, 김고은은 "작년과 올해는 기적 같다. 많은 박자가 다 맞아야 연기 칭찬도, 흥행도 가능한 것이다. 작품을 연달아서 잘 만난 게 기적 같고, 배우 인생에서 너무 좋다"고 운을 뗐다.김고은은 가족을 잃고 상처뿐인 모은으로 분했다. 꼭 말을 하지 않아도, 행동으로 보여주지 않아도 눈빛만으로도 감정을 표현하고 싶어서 숏컷으로 잘랐다고 한다. 김고은은 "주변에서 이번 작품으로 나의 본 적 없는 표정, 처음 보는 얼굴을 봤다고 하더라. 나 역시 그동안 못 해봤던 결의 캐릭터였기에 새로운 얼굴을 보여드리고 싶었다"고 했다.그러면서 "모은은 어떤 생각을 하는지 잘 모르는 인물이지 않나. 다 보여줘도 어떤 생각을 하는지 모르겠으면 좋겠더라. 눈으로 연기를 잘 해보고 싶었다. 표정도 섬세하게 쓰려고 했다"고 밝혔다.숏컷으로 파격 변신했던 김고은. 그는 "머리를 짧게 자르면 얼굴이 통통해 보이지 않나. 그래서 얼굴도 몸도 말렸다"라며 "물론 부어 보이는 장면도 있나. 내가 워낙 잘 부어서. 그래도 붓기 없이 말려있는 상태에서 찍은 신이 좀 있다. 잘 나왔길래 역시 말려야 하는 건가 싶기도 했다"라고 말했다.실제로 체중 감량도 조금 했다고. 그는 "수치적인 느낌보다는 눈으로 봤을 때 턱선이 말라보였으면 했다. 극단적인 다이어트를 하지는 않았다"라고 덧붙였다.모은의 직업은 의사지만 상대를 제압하는 기술은 평범한 의사같지 않다. 액션신에 대해 김고은은 "모은이가 싸움짱은 아니다. 킬러의 기술을 가지고 있지는 않다. 그렇기에 상대를 제압할 때 몸을 타고 올라가서 죽이고 싶었다. 팍팍 제압해서가 아니라 개싸움처럼 말이다. 타고 올라가서 죽이는"이라고 설명했다.김고은이 촬영한 대부분의 장면은 교도소 신이었는데, 교도관은 정말 극한 직업이라고 생각했다고. 그는 "교도관 역할의 엄 주임이 불쌍했다. 모은이 저 X은 왜 저래 라고 나도 그랬다"라고 너스레를 떨며 "김국희 선배 역할이 원래 눈에 보이는 인물이 아니었다. 완성본을 봤을 때 가장 놀랐다. 엄 주임이 이렇게 크게 느껴진다는 게. 이런 게 배우가 주는 힘인가 싶었다"고 극찬했다.'자백의 대가'는 지난 5일 공개돼 3일 만에 220만 시청수를 기록, 비영어 시리즈 부문 글로벌 2위에 올랐다. 공개하는 작품마다 연타 흥행을 보이고 있는 김고은은 "누차 말씀드리지만 작년과 올해가 기적이었던 것이지, 작품이 연달아 잘 되는 게 쉬운 일이 아니다. 다만 자부할 수 있는 건 데뷔 때부터 지금까지 열심히는 했다. 부족한데 열심히 하는 거다. 그때의 나에게 최선을 다하자는 마음이다. 늘 마음은 똑같다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr