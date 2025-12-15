사진=텐아시아DB

혼외자에 이어 혼인신고까지 한바탕 사생활 논란을 치른 배우 정우성이 '메이드 인 코리아'로 본격 복귀한다. 그는 용기 있고 도발적인 작품이라고 생각했다고 밝혔다.15일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우가 참석했다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈 분)와 그를 추적하는 검사 장건영(정우성 분)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기. 영화 '하얼빈', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 연출한 우민호 감독의 작품이다.정우성은 부산지방검찰청 소속의 집념 있는 검사 장건영을 연기했다. 정우성은 "집요하다는 것은 또 다른 말로 고집스럽다는 것이다. 자기 일을 고집스럽게 끝까지 하겠다는 집념의 사나이"라고 캐릭터를 소개했다.정우성은 "용기 있고 도발적인 작품이라 생각했다. 시대물을 다룰 때 실제 사건을 다루면 거리감이 들고 조심스러운데, '메이드 인 코리아'는 실제 사건 안에 가상의 인물을 넣어 완벽한 상상의 이야기로 끌고 가더라. 배우로서 캐릭터를 디자인하는 데 엄청난 용기와 상상력을 제공해줘서 재미있는 작업이었다"라고 말했다.'메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 12월 24일 2개, 12월 31일 2개, 1월 7일 1개, 1월 14일 1개, 총 6개의 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr