이호선과 김지민이 충격적인 불륜 빌런 사연을 쿨하게 작살내는 현실 팩폭으로 시청자들의 분노와 공감을 동시에 끌어올렸다.지난 13일 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다' 3회가 가구 시청률 0.3%(닐슨, 수도권, 유료 방송)을 기록, 꾸준한 관심을 증명했다. 이날 방송에서는 '욕망의 노예, 불륜 남녀'를 주제로, 현실에서 결코 마주치고 싶지 않은 상상 이상의 불륜 빌런들의 사연이 쏟아져 스튜디오를 충격과 분노, 허탈한 웃음 속에 빠뜨렸다.3위 '나를 방패막으로 쓰는 불륜'에서는 불륜을 숨기기 위해 친구를 알리바이로 쓰는 유부녀가 등장했다. 김지민은 자신의 친구가 유부남과 사귀었던 충격 실화를 공개하며 "알리바이처럼 나를 이용했다. 개그맨 누구랑 있는데 바꿔줄까, 이런 말까지 했다. 그 일 이후 바로 손절했다"라고 밝혔다. 이에 이호선은 "타인을 속이기 위해 나까지 속이게 만드는 관계다. 이건 친구가 아니라 범죄에 끼워 넣는 것"이라며 "저라면 절대 곁에 두지 않는다"라고 선을 그었다.동시에 불륜 빌런들이 범하는 '불륜 중독'에 대해 이호선은 "불륜 얼마나 재밌냐"라는 발언으로 모두를 얼어붙게 한 뒤, "둘만의 비밀과 짜릿함이 도파민처럼 쏟아지는 것"이라고 설명했다. 김지민은 "그걸 왜 와이프랑 안 하냐"라고 울분을 토했고, 이호선은 "소중한 사람의 고통을 밟고 얻는 쾌락은 범죄"라고 단언했다.2위 '내 아내는 불륜 경력자'는 결혼 6개월 만에 아내의 과거 불륜·이혼·출산 사실을 알게 된 사연이었다. 김지민은 "지금 행복하면 과거는 과거일 수 있다"라고 했으나, 이호선은 "거짓말의 양이 문제"라고 정리했다. 이어 "하늘 아래 비밀은 없다. 반복 거짓말과 숨겨진 출산·이혼 이유까지 감춰온 사람은 약속 하나로 바뀌지 않는다"라며 "값싼 용서는 더 빠른 잘못을 낳는다. 100%"라고 말했다. 동시에, 왜 반복적으로 다른 사람에게 빠지는지 상담·점검이 필요하다고 조언했다.마지막 1위 '불륜녀의 아이가 더 중요한 남편'은 스튜디오를 얼어붙게 만든 최악의 사연이었다. 남편은 경제적으로 어렵다며 같이 경제활동에 나선 아내와 아이 대신, 불륜 상대자 쪽에 대출금까지 쓴 정황을 드러냈다. 시댁 식구들 역시 이 사실을 알고도 입을 다물고 있었다는 점에 김지민은 "이건 때려죽일 일"이라며 격분했다. 이호선은 "이 남자 무슨 인류 복지사냐. 자신의 아이도 지키지 못하면서 남의 아이를 챙긴다니 자기합리화"라고 일갈했다. 이어 "A와의 관계에 충성하지 못한 사람은 B에서도 충성할 수 없다"라며 불륜 상대 여성에게도 "안됐다"라고 말했다.이혼 문제에 대해서는 "위자료는 2~3천만 원 정도다. 현실적 한계가 있다"라며 "저 같으면 이혼 안 해준다. 이혼은 그 사람이 하자고 해서 하는 게 아니라, 내가 원할 때 한다"라고 못 박았다. 또한 시댁의 침묵에 대해서는 "공범"이라고 규정하며, "복수하느라 인생 쓰지 말고 자료를 차근히 모아 적절한 시기에 재산 분할을 준비하라"라고 조언했다. 아이에게는 "아버지의 잘못을 그대로 들이붓는 잔인한 설명은 금물"이라며, 아이의 자존감을 보호하는 '건강한 거짓말'을 권했다.SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr