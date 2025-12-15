사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus, Kstar

두 번의 공개 연애를 했던 방송인 전현무가 파격적인 이상형을 밝혔다.13일 방송된 SBS Plus, Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2(이하 '독사과2') 6회에서는 스튜디오 MC 전현무, 양세찬, 이은지, 윤태진, 허영지가 자리한 가운데 "남자친구가 성격적으로 친절한 건지, 여지를 주는 건지 궁금하다"는 의뢰인이 등장했다.의뢰인은 "남자친구와 헬스장 코치와 회원으로 만나 400일 넘게 연애 중"이라며 "남자친구가 워낙 친절해서, 제가 없을 때 다른 여자들 앞에서 하는 행동이 성격적으로 친절한 건지, 여지를 주는 플러팅인지 확인하고 싶다"고 출연 사유를 밝혔다. 핫한 논쟁이 예상되는 가운데, 주인공의 이상형인 황금 골반 애플녀가 등장했다. 애플녀의 아찔한 자태에 양세찬은 "아, 매콤하다"라며 시선을 떼지 못했고, 이은지는 "주인공의 이상형이 아니라 양세찬의 이상형이네"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.직후, 애플녀와 의뢰인의 접선 현장이 공개됐다. 애플녀는 의뢰인에게 "허벅지 스킨십을 해도 되냐?"고 물었는데, 의뢰인은 당황하면서도 결국 스킨십을 허락했다. 전현무는 "사실 허벅지 멘트는 좀 세다. 남자들, 그냥 돌아버린다"라고 반응했다. 이에 이은지는 "주인공의 이상형이 골반 미인으로 꽤 구체적인데, 전현무 씨의 이상형은 어떻게 되냐"고 물었다. 이에 전현무는 "저도 골반을 좀…근데 또 (골반만 본다고) 기사 날까 봐"라고 웃으며 말했다.'독사과2'는 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr