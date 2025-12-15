사진=그룹 아이브 장원영 인스타그램 캡처

그룹 아이브 멤버 장원영이 촬영 대기 현장에서의 모습을 공개하며 색다른 분위기를 전했다.장원영은 14일 자신의 SNS 계정에 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진은 촬영을 앞두고 대기 중인 현장을 담은 것으로, 헤어와 메이크업을 받는 과정이 그대로 담겼다.사진 속 장원영은 블랙 튜브톱 드레스를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨와 쇄골 라인이 자연스럽게 드러나는 디자인 속에서 깔끔한 실루엣이 강조됐다. 기존에 보여온 소녀적인 이미지와는 다른, 한층 성숙해진 분위기가 시선을 끌었다.풍성하게 연출된 웨이브 헤어스타일과 심플한 골드 주얼리는 전체 스타일에 균형을 더했다. 장원영은 메이크업 수정 중 손가락을 입가에 대거나 윙크를 하는 등 다양한 표정을 지었다.한편 장원영이 속한 아이브는 14일 일본 도쿄 국립경기장에서 열리는 '2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬' 무대에 오른다. 아이브는 이날 공연을 통해 현지 팬들과 만날 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr