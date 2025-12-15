권민아, 하민기/ 사진=텐아시아 DB, 모덴베리코리아 제공

걸그룹 AOA 출신 권민아가 하민기와 손을 잡고 오는 1월 새 음원을 발매한다.소속사 모덴베리코리아 측은 15일 "권민아가 소속 연습생 하민기와 함께 2026년 1월 중 캐롤 음원을 발매할 예정이다"라고 전했다.이번 곡은 겨울 밤의 고요함과 포근함을 담은 캐롤송으로, 권민아가 AOA 탈퇴 이후 7년 만에 발매하는 신곡이다.Mnet 아이랜드2 출신 김민솔이 프로듀싱에 참여하며 곡의 완성도를 한층 높였다. 김민솔은 웨이크원 연습생으로서 Mnet 아이랜드2에 출연해 뛰어난 실력과 비주얼로 주목을 받았다.연습생 하민기는 국내 유명 떡볶이 프랜차이즈 신전떡볶이 대표의 조카로 내년 상반기 보이그룹 에어헌드레드(Air100)로 데뷔를 준비 중이다.자세한 발매 일정은 추후 모덴베리코리아와 CO2엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 공지될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr