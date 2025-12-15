사진=로그스튜디오

배우 이재욱이 팬들과 함께 따뜻한 연말을 보냈다. 앞서 그가 주연을 맡은 드라마 KBS2 '마지막 썸머' 지난 7일 1.7% 시청률을 기록하며 종영했다.이재욱은 지난 13일 광운대 동해문화예술관에서 열린 '2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro'log' IN SEOUL(2025 이재욱 아시아 팬미팅 투어 프로'로그' 인 서울)'을 성황리에 마무리하며 아시아 팬미팅 투어 대장정의 막을 내렸다.반가운 인사를 건네며 등장한 이재욱은 김영근의 '탈진', 카더가든의 '섬으로 가요', 혁오의 'Tomboy(톰보이)' 무대로 팬미팅의 포문을 열었다. 이어 최근 종영한 드라마 '마지막 썸머' 비하인드와 차기작 이야기를 들려주며 분위기를 한층 끌어올렸다.이재욱은 사전에 받은 팬들의 사연을 직접 소개하며 소통을 이어갔다. 사연을 보내준 팬들에게 감사한 마음을 전하며 따뜻한 위로와 응원을 건넸고, 직접 준비한 선물을 공개하며 현장을 더욱 훈훈하게 만들었다.이번 팬미팅에서는 조째즈와 임슬옹이 깜짝 게스트로 등장해 풍성함을 더했다. 두 사람은 재치 있는 입담과 완성도 높은 무대로 팬들의 큰 호응을 얻으며 이재욱과의 남다른 케미를 자랑했다.매 팬미팅에서 콘서트를 방불케 하는 다채로운 무대를 선보여온 이재욱은 카더가든의 '기다린 만큼, 더', 김연우의 '이 밤이 지나면', 부활의 'Lonely Night(론리 나이트)', 너드커넥션의 '좋은 밤 좋은 꿈' 등을 비롯한 감성적인 무대로 팬들을 감동하게 했다.조째즈의 유튜브 채널에서 선보인 후 큰 화제를 모았던 우즈의 'Drowning(드라우닝)'을 앙코르곡으로 선사하며 팬미팅의 대미를 장식했다.팬미팅을 마친 이재욱은 소속사 로그스튜디오를 통해 "팬분들 덕분에 일본에서 시작한 아시아 팬미팅 투어를 한국에서 잘 마무리했다. 팬분들과 함께한 모든 순간이 저에게 큰 힘이 되었고 소중한 기록으로 남을 것 같다"라며 소감을 밝혔다. 이어 "많은 사랑을 받은 만큼 앞으로도 배우로서 더 좋은 작품과 연기로 보답하겠다. 감사하고 사랑한다"라고 감사한 마음을 전했다.평소 남다른 팬 사랑을 보여온 이재욱은 이번 팬미팅에서도 기획부터 연출, 무대 구성까지 전반에 직접 참여했다. 소개할 사연과 애장품을 직접 고르고, 무대에서 한 명 한 명 팬들과 눈을 맞추며 진심 어린 소통을 이어가는 등 깊은 애정을 다시 한번 입증했다.이재욱은 넷플릭스 새 시리즈 '꿀알바'와 지니 TV 오리지널 드라마 '존버닥터'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr