/ 사진제공=스튜디오S, 빈지웍스

'선재 업고 튀어'에서 변우석과 로맨스 호흡을 선보였던 김혜윤이 로몬과 호흡을 맞춘다. 앞서 변우석은 지난해 방송된 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'로 폭발적인 인기를 얻은 뒤, 수십 개의 광고 모델로 발탁되며 약 100억 원 수입을 올렸을 것이라는 추측이 이어졌다.SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’(극본 박찬영·조아영, 연출 김정권, 기획·제작 스튜디오S, 빈지웍스) 측은 15일, 본격 인간세계 궁상 로맨스를 예고하는 은호(김혜윤 분)와 강시열(로몬 분)의 캐릭터 포스터를 공개했다.‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생구원 판타지 로맨스다. 연애 빼고 다해본 모태솔로 구미호와 운명이 바뀐 월드클래스 축구스타의 유쾌하고 설레는 ‘혐관’ 로맨스를 그린다.이날 공개된 캐릭터 포스터는 특별한 관계로 얽힐 은호와 강시열에 대한 호기심을 자극한다. 먼저 ‘구미호 계의 금쪽이’ 은호가 사랑스러운 미소로 시선을 사로잡는다. 그 뒤에 숨긴 여러 개의 꼬리와 여우 구슬 그림은 은호의 비밀스러운 정체를 드러낸다. 덕을 쌓아 인간이 되는 것보다 돈을 쓰며 인간처럼 사는 것이 더 좋은 괴짜 MZ 구미호 은호. ‘선행은 멀리, 남자는 더 멀리’라는 문구는 그가 인간 세상에서 살아남은 방법을 궁금케 한다.그런가 하면 ‘오만은 있어도 나태는 없는 월드클래스 축구선수’ 강시열의 두 눈빛은 이유 있는 자신감으로 가득하다. 해외 유명 구단에서 최전방 공격수로 활약하면서 팀보다 빛나는 축구 스타로 명성을 떨친 강시열. ‘자기관리의 화신, 자기애 끝판왕!’이라는 문구만으로 짐작할 수 있듯이 그가 이룬 성공은 철저히 노력과 연습에 의한 것이었다. 그런 그의 완벽한 인생에 태클을 건 구미호 은호로 인해 어떤 변화가 찾아올지 귀추가 주목된다.무엇보다 매 작품마다 상대 배우와 남다른 케미력을 발산한 ‘케미 요정’ 김혜윤과 본격 로맨틱 코미디 도전으로 설레는 변신에 나선 ‘라이징 스타’ 로몬의 만남에도 어느 때보다 기대가 모인다. 두 사람의 신선한 조합이 빚어낼 신묘한 케미스트리가 시청자들의 기다림마저 설레게 한다.한편, SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’은 오는 2026년 1월 16일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr