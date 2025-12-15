사진=MBN

MBN 마라톤 예능 '뛰어야 산다 시즌2'에 일일 크루로 출격한 '쇼트트랙 전 국가대표' 곽윤기가 고한민의 특별 지령으로 '펀러너'에서' 빡러너'로 변신해 모두를 놀라게 한다. 앞서 곽윤기는 지난 8월 MBC '구해줘! 홈즈'에 출연해 은퇴 후 대출 한도가 낮아졌다는 곽윤기가 전세가 4억원, 월세 100만원대로 이사를 희망한다고 밝혔다.15일(오늘) 밤 10시 10분 방송되는 '뛰어야 산다 시즌2' 4회에서는 강원도 홍천에서 열린 '홍천 사랑 마라톤 대회'를 배경으로, 3명이 한 팀을 이뤄 하프 코스를 이어 달리는 '시빌 워' 릴레이 마라톤 현장이 펼쳐진다.'일일 크루'로 나선 1989년생 곽윤기는 "전 즐겁게 달리는 펀런주의자!"라고 자신을 소개한다. 하지만 그는 대회 당일, 같은 팀인 고한민에게 비밀 지령을 전달받아 당혹감을 드러낸다. 곽윤기는 매니저를 통해 전달된 고한민의 비밀 지령에 깜짝 놀라더니, "이렇게까지 뛰어본 적 없는데…"라며 난감해한다. 그러나 이내 "팀에 민폐를 끼칠 수는 없으니까"라면서 비장한 눈빛을 발산한다. 잠시 후, 그는 레이스에 돌입하자 '펀러너'가 아닌 '빡러너'로 180도 돌변한다. 이를 본 '중계진' 배성재와 윤여춘은 "역시 '선출'(선수 출신)은 다르다!"며 감탄한다.고한민의 특별 지령으로 확 달라진 곽윤기가 어떤 레이스를 보여줄지 궁금증이커아지는 가운데, 양세형과 최영준도 같은 구간에 함께 출격해 선의의 대결을 벌인다. 평소 러너로서 자부심이 강한 양세형은 자신의 경쟁 상대인 최영준에 대해 "지금까지는 형(최영준)보다는 제 기록이 더 좋았다"며 우위를 예상한다. 그러나 최영준도 '오버페이스'급 속도를 내서 초반부터 양세형을 앞서나간다. 이에 당황한 양세형은 "저 형이 이를 갈고 나왔구나"라며 다시 스퍼트를 낸다. 그런데 최영준은 갑자기 옆구리 통증을 호소하면서 스트레칭을 해 긴장감을 자아낸다.그는 "계속 옆구리가 너무 아프다"며 고통스러워하고, "그래도 팀을 위해 멈출 수 없다"며 불꽃 투혼을 발휘한다.과연 두 사람의 레이스에서 누가 웃게 될지 관심이 쏠리는 가운데, 임수향은 원하는 멤버들과 팀이 되자, "허벅지가 터지도록 달려보겠다"며 굳은 각오를 드러낸다. 하지만 그는 팀원들과 마라톤 코스를 미리 둘러보던 중 "저거 스키장이야?"라면서 '동공 지진'을 일으킨다. 임수향이 레이스 시작도 전에 '멘붕'을 호소한 이유가 무엇인지, 세 팀으로 나눠 '시빌 워'에 돌입한 '뛰산 크루'의 릴레이 마라톤 현장은 15일(오늘) 밤 10시 10분 방송되는 '뛰어야 산다 시즌2' 4회에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr