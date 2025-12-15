사진 제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

사진 제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥' 미러 부부 남편이 아내를 향한 공포를 드러낸다.15일 오후 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 149회에서는 같은 공포, 같은 분노를 느끼는 '미러 부부'의 사연이 그려진다.남편의 작은 말 한마디에도 극도로 긴장하며 고통을 호소하는 '미러 부부' 아내. 하지만 남편 역시 아내에게 공포를 느낀다고 고백해 스튜디오를 술렁이게 한다. 아내가 하루 종일 남편의 눈치를 살피며 긴장하는 것처럼, 남편 또한 아내의 작은 행동과 말에 온 신경을 곤두세우고 있었던 것.이에 대해 '미러 부부' 남편은 "아내는 너무 예민하다. 어떤 일로 싸우는지 가늠이 안 돼서 가급적 아내에게 말을 걸지 않으려고 한다"라고 털어놓는다. 이는 '미러 부부' 아내 역시 똑같이 주장했던바. 이날 아내는 "남편이 어떤 부분에서 욱하는지 도저히 알 수가 없다. 그러니 늘 긴장하고 미치는 거다"라고 토로했다. 거울처럼 닮은 두 사람의 호소에 스튜디오에서는 "두 사람이 똑같다"라는 탄식이 쏟아져나왔다는 후문.그런 가운데, 아내는 남편이 화를 내면 극단적으로 변한다며 침대 매트리스에 칼을 꽂은 일화를 밝혀 스튜디오에 충격을 안긴다. 하지만 남편 또한 아내에 대한 믿기 어려운 이야기를 이어간다는데. 남편은 제작진에게 "아내가 스스로 XX를 했다. 아내가 너무 무섭다"라고 귀를 의심하게 만드는 고백을 해 모두를 경악하게 만든다.뿐만 아니라, 이날 아내는 남편이 두렵다는 고백과 전혀 다른 태도를 보여 의아함을 자아낸다. 이에 대해 남편은 "아내가 나를 무시할 때가 있다. 한 번 실수하면 몇 시간씩 파헤치니 환장하겠다"라고 호소한다. 아내의 반전 모습에 MC들 역시 입을 다물지 못했다는 후문. 남편이 두렵다던 아내가 오히려 남편을 불안에 떨게 만드는 이유는 무엇일까.MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 149회는 이날 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr