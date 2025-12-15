사진=여진구 SNS

배우 여진구가 입대 직전까지 예술 작품을 만들었다.여진구는 지난 14일 자신의 인스타그램에 경례를 하고 있는 이모티콘 하나와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 여진구가 입대를 하루 앞두고 미용실을 찾아 머리를 짧게 자른 모습. 특히 그는 바닥에 앉아 경례 포즈를 취했고, 그 앞에는 자른 머리카락으로 하트와 이름이 만들어져 있어 눈길을 끌었다.한편 1997년생으로 올해 28세인 여진구는 15일(오늘)부터 2027년 6월 14일까지 카투사로 복무할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr