배우 최다니엘과 최형인 PD가 '런닝맨' 하차 소식을 전했다.14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서 1대 임대 멤버 강훈이 게스트로 출연해 '금쪽이 같은 막내즈' 레이스가 펼쳐진 가운데 2대 임대 멤버인 배우 최다니엘과 최형인 PD의 하차 소식이 전해졌다.이날 '2대 임대 멤버' 최다니엘이 하차한다는 소식이 전해졌다. 유재석은 원래 12월까지 함께하기로 했었다며 "다니엘도 그동안 고생 많이 했다"고 아쉬움을 드러냈다. 그러면서 유재석은 "중간중간 또 오면 된다"고 말했다.최다니엘은 "종국이 형이 '넌 머리가 나쁜 것 같아'라고 할 때 농담인 줄 알았다. 그런데 순간 '이게 진심인가' 싶더라. 또 예은이가 '선배님 맨날 눈치 없다'고 하는데, 나는 40년 동안 정말 모르고 살았다"고 이야기했다. 이에 지예은과 김종국은 "연기할 때 멋있다. 연기 잘한다"고 극찬했다.최다니엘은 "내 인생에 정말 고마운 프로그램이다"라며 하차 소감을 전했고, 멤버들은 "넌 이제 가족이니까. 또 나와라"라며 언제든 환영 의사를 밝혔다. 김종국은 "또 와라. 잘 되고 나가서 안 오는 놈 있다"라며 '1대 임대 멤버' 강훈을 저격하기도 했다.또한 마지막으로 유재석은 조연출부터 시작해 5년간 함께한 최형인 PD가 출산 때문에 자리를 비운다고도 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr