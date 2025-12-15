/ 사진=텐아시아 DB

웹툰 작가 기안84가 당황한 모습을 보였다.14일(일) 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘극한84’ 3회에서는 ‘빅5 마라톤’ 완주 다음 날, 러닝의 성지 케이프타운에서 뒤늦은 러너스 하이를 만끽하는 기안84의 모습이 그려졌다. 또한 이은지, 츠키가 신입 크루원으로 합류, 맹훈련을 거쳐 프랑스 ‘메독 마라톤’이라는 두 번째 도전을 준비하는 여정이 공개됐다. 마라톤 준비 도중 오징어 코스튬을 착용한 츠키가 위기에 빠지는 장면은 분당 최고 시청률 5.3%를 기록했다. (닐슨코리아 수도권 기준)빅5 마라톤 다음 날, 기안84와 권화운은 러닝의 성지 케이프타운에서 회복을 위한 리커버리 조깅에 나섰다. 그 과정에서 운동에 몰입해 있던 현지인 주니어와 자연스럽게 합류하게 되고, 세 사람은 트레일 러닝 코스로 유명한 ‘테이블 마운틴’으로 향했다.일일 크루원이 된 주니어를 필두로 흙길과 끝없는 오르막을 뛰어오르며 극한의 훈련이 이어졌고, 주저앉은 기안84를 주니어가 다시 일으켜 세우며 ‘아빠와 아들'의 케미를 완성해 웃음을 자아냈다. 내려오는 길엔 무지개가 걸린 영화 같은 풍경이 펼쳐지며 깊은 여운을 남겼다.이어 기안84는 권화운의 추진력으로 케이프타운 최고의 러닝 크루와 10km 러닝에 도전했다. 처음에는 대형 크루의 압도적인 규모, 개성 강한 러너들, 포스 넘치는 크루장 부부의 등장에 주눅이 든 모습을 보였지만, 달리기 시작하자 케이프타운의 아름다운 풍경, 러너들과 나누는 연대감에 행복해하는 모습을 보였다. 특히 이 과정에서 기안84는 대회에서도 느끼지 못했던 ‘러너스 하이’를 만끽했다.또한 4명으로 시작해 600명 규모로 성장한 현지 크루의 문화와 분위기에 자극을 받은 기안84는 “잘되는 데는 이유가 있다”라며 배울 점을 인정했고, “언젠가 극한 크루가 따라잡겠다”라는 각오로 다음 도전에 대한 기대감을 키웠다.이날 방송에서는 극한 크루의 새 얼굴을 찾기 위한 신입 크루원 면접도 본격적으로 진행됐다. 먼저 기안84의 얼굴에 미소를 띠게 한 첫 번째 후보는 걸그룹 빌리(Billlie)의 츠키. 월 100km 이상 달리고 있다는 츠키는 “다리가 부서져도 뛰겠다”는 패기 넘치는 각오를 전했고, 권화운의 날카로운 질문에는 “나는 마인드가 강한 사람, 유리 하트였으면 한국에서 데뷔 못 했을 것”이라는 단단한 답변으로 존재감을 각인시켰다.이어 등장한 개그우먼 이은지는 시작부터 화려한 퍼포먼스로 면접장의 분위기를 단숨에 장악했다. 초보 러너임에도 매일 러닝 연습을 하고 있다는 이은지는 기안84가 달리며 느낀 행복에 공감하며 “초보를 벗어나고 싶다”라는 솔직한 포부를 전했다. 하지만 예측 불가한 리액션으로 기안84를 연이어 당황하게 했고, 신입 크루원의 기강을 잡겠다던 권화운마저 이은지의 ‘플러팅’ 상황극에 흔들려 웃음을 자아냈다. 특히 ‘연애 금지’ 규칙을 언급하며 권화운에게 “지킬 자신 있냐”고 묻는 장면은 현장을 순식간에 웃음바다로 만들었다.신입 크루원이 된 이은지와 츠키는 곧바로 다음 도전을 대비한 훈련에 돌입했다. 기안84는 기본 러닝 자세부터 스피드 조절, 인터벌 훈련까지 직접 지도하며 크루장다운 면모를 드러냈다. 츠키는 기안84와 어깨를 나란히 하며 훈련을 이어갔고, 빠른 스피드와 승부욕으로 기안84를 놀라게 했다. 특히 빨라지는 속도에도 흐트러지지 않는 자세와 미동 없는 표정으로 ‘러닝 로봇’으로 등극했고, 기안84는 츠키의 실력에 자신이 질까 봐 내심 불안했던 마음을 드러내 웃음을 자아냈다.4명이 된 극한 크루는 프랑스 ‘메독 마라톤’을 위해 출국했다. 50개가 넘는 와이너리를 지나는 코스, 보르도 와인이 제공되는 독특한 구성, 여기에 매년 주제가 있는 코스프레까지 더해진 메독 마라톤은 남아공 빅5 마라톤과는 또 다른 유형의 극한을 예고했다. 네 사람은 올해 코스프레 주제인 ‘바다’에 맞춰 고등어, 오징어, 낚시꾼 등 해양 생물 콘셉트로 변신했다.그러나 코스프레는 또 다른 변수가 됐다. 31도에 달하는 기온에 코스프레 복장까지 더해져 달리기에는 부담이 되는 상황. 특히 오징어로 변신한 츠키는 달릴 때마다 거추장스럽게 움직이는 다리들로 인해 당황하는 모습을 보였다. 완주에 대한 의지를 거듭 드러냈던 츠키는 “완주를 포기해야 하는 건가”라며 불안함에 흔들리는 모습을 보였다. 특히 이날 방송 말미에는 결국 눈물이 터져버린 츠키와 이 모습에 근심에 빠진 기안84의 모습이 공개돼, 극한 크루가 이 위기를 헤쳐나갈 수 있을지 궁금증을 더하고 있다.여기에 춤을 추며 현지 분위기를 즐기고, 와인의 유혹을 애써 뿌리치려는 기안84의 모습, 내일이 없는 듯 파티를 즐기는 전 세계 러너들의 모습이 예고되며 ‘메독 마라톤’의 정체에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.매주 일요일 밤 9시 10분 방송되는 MBC ‘극한84’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr