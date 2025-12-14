사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 진서연이 돈보다 연기를 선택한 이유를 밝혔다.14일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 진서연과 함께 제주도 맛집을 방문했다.이날 진서연은 '제주살이 3년 차'라고 밝히며 "서울 살면 촬영 때문에 치열하다. 서울에서는 에너지를 쏟고, 제주 오면 에너지를 받는다"며 자연생활에 만족한 모습을 보였다."서울에서는 돈 버는 일을 한다"는 진서연의 설명에 허영만은 "제주도에서는 돈을 까먹냐"고 물었다. 그는 "제주도 삶이 돈을 까먹는 삶은 아니다. 치장 안 하고 맨얼굴에 츄리닝 입고 다닌다. 운동 매일 하고, 빨빨거리고 많이 다니는 편"이라고 이야기했다.데뷔 7년 만에 영화 '독전'으로 얼굴을 알린 진서연은 당시 약물 중독자 캐릭터에 과감한 노출 시도로 화제가 됐다. 그는 "4개월 정도 운동해서 복근을 만들었다"고 밝히며 "평소에는 매일 8~10km 러닝을 한다. 철인 3종 경기도 성공했다"고 자랑했다.진서연은 "무명 시절이 괴롭진 않았다. 연기 외에 재미 느낄 만한 것이 없었기 때문"이라고 전했다. 대학교 때 쇼핑몰을 운영하며 TOP3 안에 들었던 그는 "한 달 수익 평균 4,000만원이었다. 돈 많이 벌었다. 그런데 불행하다고 생각했다. 이걸로 돈을 벌고 싶지는 않았다"고 털어놨다."500원짜리 빵을 먹어도 연기를 하고 싶었다"는 진서연은 "드라마 출연하면 회당 50만원을 받았다. 수입이 몇 배나 줄었지만, 촬영장에 있는 게 너무 좋았다"고 말했다.진서연은 "'연기 왜 하냐'고 물으면, 재미있어서 한다고 답한다. 거기에 반응이 오면 덤으로 감사하다"며 연기 열정을 드러냈다.최근 TV조선 드라마 '다음 생은 없으니까'에 출연 중인 진서연은 "김희선 한혜진과 함께 출연하는데, 자매처럼 지낸다. 김희선이 첫째, 한혜진이 둘째, 내가 막내다. 혜진 언니 실제로 보면 진짜 예쁘다. 샘 안 나냐고? 나는 예쁜 여자 좋아한다"며 미소를 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr