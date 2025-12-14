이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뭉친TV'

개그맨 정형돈이 성형수술 전후 사진을 공개했다.지난 9일 유튜브 채널 '뭉친TV'에는 정형돈이 라이브 방송을 진행하는 모습이 공개됐다. 이날 정형돈은 "눈 밑 지방 재배치 수술을 했다"며 직접 경험담을 털어놨다.그는 "이 수술을 하고 나서 아프다는 소리 싹 들어갔다. 눈 밑 지방 재배치 수술 정말 강추한다. 하나도 안 프다"며 성형 후 아픔이 사라졌다고 말했다.다만 수술 과정에 대해서는 "재배치는 생각보다 아프지 않은데, 이후 지방을 넣는 과정은 아프다고 들었다"고 설명했다. 네티즌들이 "티가 나지 않는다"는 반응을 보이자 정형돈은 "예전 사진을 보면 큰 병 앓은 사람 같다"며 웃으며 자평했다.정형돈은 수술 전 사진과 수술 직후, 그리고 며칠이 지난 뒤의 사진까지 공개하며 "일주일 정도는 밖에 나가기 힘들다"고 덧붙였다. 또한 "누가 눈 때렸나요?"고 직언하자 정형돈은 "내가 생생하게 알려주는 거 아니냐"며 자신의 경험을 솔직하게 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr