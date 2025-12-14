진서연, 알고보니 '전국 3위' CEO였다…"사업 잘 나가, 월매출 4000만원" ('백반기행')

사진=텐아시아DB

배우 진서연이 반전 과거를 공개한다.14일 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 ‘백반기행’)에서는 ‘압도적 카리스마’를 지닌 배우 진서연이 제주도 서귀포시를 찾는다. 제주살이 3년 차 진서연의 제주 라이프가 공개된다.이날 진서연은 제주에 눌러앉게 된 사연을 말한다. 3년 전 아이 교육을 위해 제주도에 온 진서연은 “제주도의 평화로운 바다와 오름에 반해 생각보다 오래 자리를 잡게 되었다”고 말한다. “서울에서 본업 후 제주에서 힐링한다”는 그는 도도하고 세련된 자태와 달리 평소 트럭을 타고 다니고 제주 ‘삼춘’들과 사우나도 스스럼없이 즐기며 소탈하고 인간적인 면모를 보인다. 실제로 이웃들 사이에서 ‘제주도 진 반장’으로 통하며 누군가에게 무슨 일이 생기면 반드시 나타난다. 이날 역시 식객에게 “봐사 알주~” 제주말을 구사하고 노포 분위기의 향토 음식점을 안내하는 등 완벽한 현지인의 매력을 뽐냈다는 후문이다.영화 ‘독전’으로 11년간 무명 배우에서 단숨에 스타가 된 진서연에게 ‘반전 과거’가 있다고. 바로 월 매출 4000만 원의 전 쇼핑몰 사장이었다는 것. 전국 매출 3위를 찍을 정도로 사업이 잘 나갔지만, “500원짜리 빵을 사먹어도 연기하고 싶다”는 마음에 연기를 시작했다고 밝힌다.진서연은 “회당 50만 원을 받으며 살아도 너무 행복했다”며 연기를 향한 갈망을 드러낸다. 그녀는 배역을 위해 4개월 만에 식스팩을 만드는가 하면 철인 3종 경기를 완주하는 등 철저한 관리를 이어오고 있다.진서연의 드라마 촬영장 비하인드 토크가 펼쳐진다. 진서연은 최근 드라마 ‘다음생은 없으니까’에서 유행의 선두 주자인 잡지사 부편집장이자 골드미스 이일리 역을 맡았다. 극 중에서 배우 김희선, 한혜진과 함께 ‘찐친 케미’를 보여주고 있는 가운데, “실제 촬영 현장에서도 친자매 같은 분위기로 훈훈한 사이”라고 말한다.소탈한 제주 일상부터 넘쳐나는 연기 열정까지, 솔직담백한 진서연의 매력이 가득 담긴 '식객 허영만의 백반기행' 서귀포 편은 이날 오후 7시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr