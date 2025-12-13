사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 가요계 문제를 지적하던 대성이 GD 대신 사과했다.13일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 대성, 서은광, 로이킴이 출연했다.이날 대성은 '2세대 아이돌' 소녀시대 태연과 남다른 인연을 자랑했다.태연을 '연이'라는 애칭으로 친근감 있게 부른 대성은 "우리 연이랑 '패밀리가 떴다'(2008)에서 만났다. 그때 '동갑내기니까 말 놓자'고 했었다"고 회상했다.그러면서 "연이랑 러브라인 있을 뻔했는데, PD님한테 '이건 아닌 것 같다. 연이에게 이건 아닌 것 같다'고 거절했다. 그때 이후 처음 본다"고 밝혀 웃음을 안겼다.태연과 손을 맞잡으며 반가움을 드러낸 대성은 옆자리의 샤이니 키와도 미소로 인사했다. 그는 "10년 만에 본다"면서 "범 씨가 대기 중에 손을 호주머니에 넣고 있더라. 엽신(신동엽)도 옆에 있는데"라며 거만한 태도를 지적했다."가요계가 이렇게 망가졌나 생각했다"는 대성은 "혼쭐을 내줘야지 생각했는데, '시크릿가든' 현빈 콘셉트더라"고 이야기했다. 이에 도레미들은 "그냥 혼 좀 내달라"고 요구해 폭소케 했다.대성은 '단독 콘서트가 매진'으로 홍보하지 않겠다는 서은광에게 "하나만 알고 열은 모르는구나. 이번 기회로 추가 공연을 할 수도 있잖냐. 배은망덕한 것 같으니. 사랑을 주겠다는데 네가 왜 안 받냐"며 가요계 선배 면모를 드러냈다.'여섯이 한 마음' 게임 중 대성은 김동현의 음성을 자신의 목소리로 착각했다. 태연은 "자의식이 너무 강해"라고 돌직구를 날려 웃음을 선사했다.받아쓰기에서는 엔믹스의 '블루 발렌타인'이 등장했다. 분명하지 않은 발음에 대성은 "가요계가 문제네. 한글을 이런 식으로 변형하면 안 된다"고 주장했다. 붐이 "GD 때부터 내려온 것"이라고 강조하자, 대성은 "죄송합니다. 우리 형이"라고 냉큼 사과해 배꼽을 쥐게 했다.한편, 대성은 "GD, 쿠시 형이랑 트로트 '한도초과'를 제작했다"며 신곡 홍보에 적극 나섰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr