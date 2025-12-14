사진=엠넷

사진=젤리피쉬엔터테인먼트

사진=젤리피쉬엔터테인먼트

젤리피쉬 엔터테인먼트가 기획한 보이그룹 베리베리(VERIVERY)가 2년 7개월이라는 가요계 공백기를 뚫고 나와 염원했던 1위 한(恨)을 완벽하게 풀었다.베리베리(VERIVERY)는 지난 12일 KBS 2TV '뮤직뱅크' 공식 홈페이지를 통해 발표된 12월 둘째 주(12월 1일~7일 집계 기준) 'K-차트'에서 타이틀곡 'RED (Beggin')'으로 디지털 점수, 방송 횟수, K-POP 팬 투표, 음반, 소셜 미디어 점수를 종합한 총점 6,238점을 기록하며 1위를 차지했다.네 번째 싱글 앨범 'Lost and Found(로스트 앤 파운드)'의 타이틀곡 'RED (Beggin')'는 더 포 시즌스(The Four Seasons)의 명곡 'Beggin''을 인터폴레이션한 곡으로, 이전 세대와 숏폼 세대를 아우르는 공전의 히트곡을 베리베리(VERIVERY)의 색깔로 재해석했다. 나른한 무드의 도입부와 애원하는 포즈를 연상케 하는 '제발 안무' 등 모든 파트가 킬링 파트로, 베리베리(VERIVERY)의 중독성 강한 매력이 집결된 무대는 글로벌 팬들을 사로잡기에 충분했다.이날 '뮤직뱅크'는 '2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 IN JAPAN'의 진행에 따라 '뮤직뱅크 인 리스본' 공연 실황을 스페셜 방송으로 대체했다. '뮤직뱅크' 출연 없이 1위 소식을 알린 베리베리(VERIVERY)는 라이브 방송을 통해 "속보입니다. 오늘 베리베리(VERIVERY)가 '뮤직뱅크'에서 1등을 했다고 합니다"라며 자축의 노래를 불렀다. 또한 오랜 시간 컴백을 기다려 준 팬덤 베러(VERRER)를 비롯해 활동을 물심양면 도와준 소속사와 스태프, 부모님들께도 감사의 마음을 전했다.베리베리(VERIVERY)는 '뮤직뱅크'의 결방으로 인해 1위를 하는 모습으로 무대에서 보여주지 못한 데 대한 아쉬움을 라이브로 펼치며 1위 앙코르를 펼치기도 했다. 팬들은 "베리베리(VERIVERY) 1위 너무너무 축하해. 좋은 앨범으로 컴백해 줘서 고맙고, 앞으로도 오래오래 같이 행복하자. 사랑해", "앙코르까지 말아주는 우리 베리베리(VERIVERY). 항상 너무 고맙고 사랑해. 1위 축하해", 등 댓글을 쏟아내며 베리베리(VERIVERY)의 1위를 진심으로 축하했다.'뮤직뱅크'에서 1위를 차지하며 가요계에 돌풍을 일으키고 있는 베리베리(VERIVERY)는 13일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에 출격했다. 지난해 9월 종영한 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에서 최종 9위로 아쉽게 떨어진 강민이 이날 스페셜 MC로 활약을 펼쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr