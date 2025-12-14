사진=텐아시아DB

14일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 충격적인 핑크빛 행보를 두고 혼란에 빠진 멤버들의 모습이 공개된다. 최근 유재석은 이이경, 조세호 등 동료들의 논란이 불거질 때마다 과도하게 소환되기도 했지만, 진행에 타격 없이 방송을 이끌고 있다.배우 송지효는 최근 진행된 촬영에서 오빠들을 향해 깜짝 폭탄 발언을 했다. 차로 이동하던 중 "마지막 연애가 언제냐"는 지석진의 질문에 8년 장기연애 사실을 고백했기 때문인데 더욱 놀라운 점은 시기가 '런닝맨' 촬영 시기와도 겹치지만, 멤버 중 이를 눈치챘던 사람이 아무도 없었다는 점이었다.이 소식을 가장 먼저 접한 지석진은 상상도 못 했던 듯, 멍한 얼굴로 연신 혼잣말을 중얼거려 현장을 웃음 짓게 했다. 그 시절 '우리가 좋아했던 소녀' 송지효가 밝힌 뜻밖의 연애담은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.핑크빛 폭탄 발언을 마친 송지효는 막내 지예은을 위하여 사랑의 큐피드로 나섰다. 지난해 7월 녹화를 마지막으로 약 1년 5개월 만에 게스트로 컴백한 강훈. 그는 지예은과 단둘이 차를 타고 이동할 수 있도록 자리를 마련해준 것인데 오랜만의 조우에 낯 가리는 강훈에게 지예은이 휴대폰 번호 교환을 요청,'기세 플러팅'에 돌입하며 현장을 후끈 달아오르게 했다. 이후 차에서 내린 두 사람이 손깍지 낀 채 서 있는 모습까지 포착돼 한동안 잊혔던 '월요 러브라인'의 불씨를 다시 점화했다.오늘만큼은 합법적으로 금쪽이 짓을 할 수 있는 '금쪽같은 막내즈' 레이스는 14일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr