지난 7월 김지민과 결혼한 개그맨 김준호가 "정기가 마구 솟구쳐 오르기를"이라는 홍인규의 말에 "그럼 아침마다?"라고 답해 웃음을 자아낸다.13일 방송되는 채널S 예능 '니돈내산 독박투어4' 29회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 베트남의 수도인 하노이를 거쳐 수려한 자연 경관을 간직한 닌빈으로 향하는 모습이 그려진다.이날 독박즈는 저녁 식사를 마친 뒤, 홍인규가 예약한 숙소에서 서로의 독박 수를 체크한다. 최근 새신랑 효과로 독박을 잘 피해 갔던 김준호는 하노이 첫째 날부터 독박 선두를 달리는 상황에 좌절하고 "인생은 알다가도 모르는 것"이라고 푸념한다. 이에 홍인규는 "준호 형, 빨리 여기로 붙어"라며 너스레를 떤다.그런가 하면 독박즈는 다음 날 아침 체크아웃을 하다가 숙소의 젊은 분위기에 부러움을 쏟아낸다. 숙소 로비에서 두런두런 대화하며 커피를 마시는 젊은 외국인들을 본 홍인규는 "여기가 젊은 친구들이 썸을 많이 타는 호텔 같다"며 웃고, 유세윤 역시 "저기 앉아 있는 사람들도 아까부터 쭉 봤는데 한 시간 만에 친구가 된 것 같더라"고 말한다.독박즈는 올드타운 내 있는 분짜 맛집으로 조식을 먹으러 간다. 장동민이 추천한 이곳은 1966년부터 영업을 시작한 미슐랭 맛집이라고. 식사를 마친 홍인규는 "우리 이제 닌빈으로 갈 건데, 그곳에는 돌이 솟구쳐 오를 만큼 강력한 정기를 충전할 수 있는 장소가 있다고 한다. 우리 준호 형의 정기가 마구 솟구쳐 오르기를"이라고 너스레를 떤다. 김준호는 "그럼 아침마다?"라며 귀를 쫑긋해 모두를 폭소케 한다.'니돈내산 독박투어4' 29회는 13일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr