'38세' 임세미, 마침내 기쁜 소식 알렸다…"더 좋아져, 너무 든든해" ('뛰산')

배우 임세미(38)가 다섯 번째 풀코스에서 최고 기록을 경신했다고 밝혔다.오는 15일 오후 10시 10분 방송되는 ‘뛰어야 산다 시즌2’ 4회에서는 ‘홍천 사랑 마라톤 대회’ 하프 릴레이 코스 출전을 앞둔 ‘뛰산 크루’가 새벽 4시, 홍천 종합운동장에 모여 본격적인 준비에 나서는 현장이 공개된다.이날 어둠이 채 걷히지 않은 운동장에서 ‘뛰산 크루’는 하나둘 집결한다. ‘중계진’ 배성재도 자리한 가운데, 멤버들의 ‘근황 점검’ 토크가 시작된다. 이때 고한민은 “(임)세미가 지난주에 또 풀코스를 완주했다”고 자랑스레 말한다. 특히 임세미는 이번 다섯 번째 풀코스 도전으로, 3시간 47분 54초를 기록하며 개인 최고 기록(PB)을 경신했다고 해 모두의 박수를 받는다. 임세미는 “‘뛰어야 산다 시즌2’를 하면서 인터벌 훈련이 되다 보니 기록이 더 좋아진 것 같다”고 겸손하게 소감을 전한다.훈훈한 분위기 속, 곽윤기가 깜짝 합류해 모두를 놀라게 한다. 배성재는 “오늘은 일일 크루가 있다”며 곽윤기를 소개하고, 이를 본 임세미는 “너무 든든하다”며 반가움을 감추지 못한다. 알고 보니 두 사람은 지난 ‘광복절 80주년’을 맞아 열린 기부 마라톤 ‘2025 815런’에서 션과 함께 뛰며 인연을 맺은 사이였던 것. 직후 곽윤기는 “선수 시절에는 너무 힘들게 뛰었다. 이제는 기록보다 즐거움이 우선”이라고 ‘펀런 철학’을 설파해 모두의 공감을 자아낸다.그러나 훈훈한 분위기도 잠시, 배성재는 “배틀 상대를 모셔보겠다. 이번 대결 상대는 바로 ‘뛰산 크루’!”라고 내부 경쟁 구도를 공식화한다. 이어 그는 “1등에게는 엄청난 혜택이 있지만, 나머지 팀에게는 만만치 않은 벌칙이 기다리고 있다”고 발표해 현장을 얼어붙게 만든다.과연 ‘뛰산 크루’의 기록과 컨디션을 반영해 꾸려진 팀 구성은 어떻게 결정됐을지, 그리고 치열한 경쟁 끝에 1위의 영광을 차지하게 될 주인공은 누구일지는 이날 방송되는 ‘뛰어야 산다 시즌2’ 4회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr