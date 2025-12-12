사진=이주승 SNS

배우 이주승이 연말 시상식에서 트로피를 수상했다.이주승은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "연말에 특별한 선물을 주셔서 감사합니다. 2026년에도 열심히 연기하고 열심히 살겠습니다!🫡❤️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이주승이 서울국제영화대상에서 엔터테이너상을 수상한 모습. 그는 받은 트로피를 집 내부 트로피 진열장에 잘 두었음을 인증했다.한편 이주승은 2025년 SBS 드라마 '우리영화'에 출연했다. 예능은 MBC '나 혼자 산다'에 고정 출연 중이다. '나 혼자 산다'의 또다른 고정 출연자인 박나래는 전 매니저들과의 진실 공방 및 불법 의료 행위 논란로 모든 방송 활동을 중단한 상태다. 박나래의 불법 의료 행위에는 '나 혼자 산다'에 함께 출연 중인 키도 관련됐다는 의혹이 불거져 팬들이 해명을 요구하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr