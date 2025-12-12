텐아시아 DB

배우 하지원이 성수동에 보유하던 건물을 매각하며 약 85억 원의 시세차익을 거뒀다.10일 업계에 따르면, 하지원은 지난달 해당 건물을 185억원에 매각했다. 2020년 3월 자신의 소속사 해와달엔터테인먼트 명의로 100억원에 매입했던 빌딩이다.해당 건물은 대지 257㎡, 연면적 998㎡ 규모로 지하 1층·지상 8층으로 구성돼 있다. 지하철 2호선 성수역에서 도보 5분 거리에 위치한다.하지원이 해당 건물을 매입할 당시 준공 3년 차 신축이었다. 현금은 부대비용까지 약 31억원을 투입했고 약 75억원가량을 대출받은 것으로 추산됐다.하지원은 이 건물을 약 5년8개월 동안 보유하면서 85억 원의 양도 차익을 얻었다. 세금과 비용 등을 제외해도 70억 원 정도의 순차익을 거둔 것으로 업계는 보고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr